Albert Pujols: No vinimos al Clásico Mundial a cherchar

El mánager de la Selección de Béisbol de República Dominicana, Albert Pujols, aseguró que nadie en el equipo fue al Clásico Mundial de Béisbol a “cherchar”.

“No vinimos a este torneo a cherchar, cada uno de esos muchachos está trabajando, están poniendo de su tiempo”, afirmó.

Pujols dio estas declaraciones durante la rueda de prensa organizada después del partido entre la escuadra dominicana y el conjunto de Israel, en la que los criollos se impusieron 10 carreras a 1, colocando su récord 3-0.

Asimismo, el exsuperestrella de Grandes Ligas destacó que este martes (en el que República Dominicana no tiene partido programado) habrá práctica del equipo.

“Mañana no hay práctica opcional, todo el mundo va a practicar”, dijo.

Asimismo, aseguró que la meta del equipo completo es ganar este Clásico Mundial.

“Nuestro enfoque es ganar el torneo”, aseveró.

SOBRE EL PARTIDO

República Dominicana contó con la actuación destacada del lanzador Brayan Bello, quien solo permitió una carrera durante cinco entradas de acción, en las que ponchó a siete oponentes de Israel.

A la ofensiva, Fernando Tatis Jr. pegó un jonrón con las bases llenas. Terminó de 4-2 con seis carreras empujadas.

Igualmente, Oneil Cruz bateó de 2-2, con un jonrón y tres carreras anotadas.

Este miércoles el equipo dominicano tiene compromiso frente a Venezuela, en un juego que definirá el líder del grupo D, y por lo tanto quién se verá las caras con Japón o con Corea en cuartos de final.

Quien gane el compromiso entre Dominicana y Venezuela tendrá que jugar ante Corea. Quien lo pierda se verá las caras con Japón.

El juego contra Corea está pautado para el viernes a las 6:30 en Miami y quien lo haga contra Japón lo hará el sábado, en la noche.