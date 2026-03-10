Albert Pujols: RD espera que ganemos el Clásico Mundial

El mánager de la Selección de Béisbol de República Dominicana, Albert Pujols, aseguró que el país espera que su equipo traiga de vuelta la corona del Clásico Mundial de Béisbol.

Al ser preguntado por periodistas sobre el nivel de compromiso de los peloteros dominicanos, Pujols expresó que todos los integrantes están conscientes de las expectativas que tienen de ellos.

“Créanme, ellos entienden. El equipo entero entiende que nuestra meta es ganar este torneo. Todos. Nuestro país está esperando que nosotros ganemos este torneo”, dijo.

Resaltó que el equipo continuará enfocado en la tarea en mano, asegurando que la “misión no ha terminado”.

“Vamos a estar enfocados, como lo hemos estado durante la última semana que hemos estado juntos. Nuestra misión no ha acabado, así que vamos a estar enfocados día a día”, explicó.

DUELO CONTRA VENEZUELA

Pujols afirmó que muchos están enfocados en el partido contra Venezuela pautado para el próximo miércoles, añadiendo que la meta de la selección va más allá de un solo partido.

CONTRA ISRAEL

República Dominicana consiguió su tercera victoria de este Clásico al vencer a Israel. Sobre partido, Pujols elogió la salida de Brayan Bello, destacando su actuación durante cinco entradas, en las que ponchó a siete y solamente permitió una carrera.

También destacó la actuación de Fernando Tatis Jr., quien bateó de 4-2 y empujó seis carreras, elogiándolo en su rol de primer bate del equipo.

El encuentro contra Venezuela será el miércoles 11 de marzo a las 8:00 de la noche y tiene como sabor especial que quién lo logre ganar se quedará con el liderato del grupo D y evitará enfrentar a Japón en los cuartos de final.