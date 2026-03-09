De un sueño de patio hasta el Clásico Mundial, el camino recorrido por los Stubbs para jugar juntos

Compartir metas y sueños con tus hermanos, especialmente durante la niñez, es algo bastante común.

Lo que no es común es que hermanos cumplan esos sueños, especialmente si se trata de ser atleta de manera profesional, y de jugar ambos en el mismo equipo.

Una excepción a esta regla es el caso de CJ y Garrett Stubbs, un par de hermanos que están viviendo una fantasía soñada en el patio de su casa.

Este par, además de compartir profesión, comparten la misma posición de juego (la receptoría), ahora forman parte del mismo equipo: la Selección de Béisbol de Israel.

“Esos juegos en el patio trasero mientras crecíamos como niños... llegar a hacerlo realmente en un escenario con el que soñaste es una hazaña bastante increíble", afirmó Garrett, que ha jugado en Grandes Ligas con los Astros de Houston y los Filis de Filadelfia.

"Ambos hemos comentado cómo ese 'sueño del patio’ finalmente se hace realidad en un gran escenario del Clásico Mundial de Béisbol. Es algo increíble", continuó.

Por su parte, CJ afirmó que es un sueño para él jugar junto a su hermano, añadiendo que será “agradable” el no tener que jugar en equipos contrarios.

“Hemos jugado uno contra el otro un par de veces en los últimos años, y es agradable no tener que estar en su contra en estos turnos al bate que vendrán”, afirmó.

Contra RD

Israel jugará contra República Dominicana este lunes. Ambos conjuntos se enfrentaron en la edición del 2023 del Clásico, en la que los criollos vencieron vía nocaut, 10 carreras por 0.

Ambos tienen experiencia previa en el Clásico, y los dos afirmaron que se trata de una experiencia singular, especialmente contra los dominicanos.

"Tuve la oportunidad de jugar en el tercer juego del Clásico Mundial de 2023, así que lo sentí un poco contra la República Dominicana cuando jugamos contra ellos", dijo CJ sobre la intensidad de los partidos de este torneo.

¿Por qué Israel?

A pesar de haber nacido los dos en Estados Unidos, decidieron representar a Israel. ¿Sus razones? Su religión.

Afirmaron que ser judíos fue un aspecto importante de su infancia y entienden que esta es su oportunidad de representar su herencia.

“Recuerdo llegar a la escuela hebrea con mi uniforme de béisbol y recordar esos tiempos, viendo lo lejos que hemos llegado siendo judío-estadounidenses, jugando ahora en el Clásico Mundial… es algo especial”, dijo Garrett.