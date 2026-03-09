clásico mundial 2026
República Dominicana vs Israel en el Clásico Mundial
-
1:26 p. m.
RD 6 - 1 ISRAEL
Fernando Tatis Jr es ponchado.
Ketel Marte falló con rodado a segundo.
Juan Soto fue puesto out con rodado a primera.
-
1:22 p. m.
RD 6 - 1 ISRAEL
Nuevo lanzador: Daniel Federman releva a Zack Weiss (2.1 entradas lanzadas, una carrera limpia permitida, dos ponches y una base por bola).
-
1:20 p. m.
RD 6 - 1 ISRAEL
Resumen del inning:
Spencer Horwitz pegó jonrón solitario.
Noah Mendlinger es ponchado.
Harrison Bader es ponchado.
RJ Schreck falló con elevado al infield.
Finaliza la cuarta entrada.
-
1:15 p. m.
RD 6 - 1 ISRAEL
Israel le hace daño por primera vez en el partido a Brayan Bello.
Spencer Horwitz recorta la ventaja de República Dominicana con cuadrangular de una carrera.
-
1:11 p. m.
RD 6 - 0 ISRAEL
Resumen del inning:
Carlos Santana se ponchó.
Oneil Cruz pegó un jonrón solitario.
Agustín Ramírez dio un doble. Fue puesto out en tercera base en intento de robo.
Geraldo Perdomo falló con rodado a la tercera base.
-
1:05 p. m.
RD 6 - 0 ISRAEL
Oneil Cruz pega su segundo cuadrangular del torneo, ampliando la ventaja de República Dominicana.
-
1:00 p. m.
RD 5 - 0 ISRAEL
Brayan Bello continúa su dominancia frente a Israel.
Zach Levenson es ponchado.
Matt Mervis es ponchado.
Colby Halter es ponchado.
Termina el tercer inning.
-
12:51 p. m.
RD 5 - 0 ISRAEL
Juan Soto es ponchado.
Manny Machado recibe base por bolas.
Junior Caminero pega rodado al campocorto e Israel completó la jugada de doble play.
-
12:44 p. m.
RD 5 - 0 ISRAEL
Brayan Bello vuelve a enfrentar al mínimo de bateadores.
RJ Schreck falló con rodado a la primera base.
Cole Carrigg es puesto out en primera tras rodado al campo corto.
Garrett Stubbs es ponchado.
Termina la segunda entrada.
-
12:38 p. m.
RD 5 - 0 ISRAEL
Resumen del 2do inning para República Dominicana:
Manny Machado recibió base por bolas.
Junior Caminero falló con elevado al campo corto.
Carlos Santana recibió base por bolas.
Oneil Cruz recibió base por bolas. Las bases están llenas.
Agustín Ramírez se ponchó.
Geraldo Perdomo recibió base por bolas. Entró la primera carrera de República Dominicana.
Tatis Jr pegó jonrón con las bases llenas. RD lidera a Israel 5 a 0.
Cambio de lanzador de Israel. Entró Zack Weiss por Ryan Prager (1.2 entradas lanzadas, 5 carreras limpias permitidas, 4 boletos y 1 ponche)
Ketel Marte falló con elevado al jardín derecho.
-
12:37 p. m.
RD 5 - 0 ISRAEL
¡LLEGAN LAS PRIMERAS CARRERAS DOMINICANAS!
Geraldo Perdomo recibió boleto con las bases llenas y luego Fernando Tatis Jr pegó un Grand Slam.
-
12:17 p. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
Brayan Bello retiró en orden a los bates de Israel, ponchando a uno y dominando a los otros dos mediante elevado y rodado.
-
12:15 p. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
Brayan Bello registró su primer ponche del partido, recetado a Spencer Horwitz.
-
12:13 p. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
República Dominicana se va de 1-2-3 en la parte baja del 1er inning.
Fernando Tatis Jr falló con rodado al campocorto; Ketel Marte fue puesto out con elevado al jardín izquierdo; Juan Soto resultó out tras una excelente jugada defensiva de Israel en el jardín central.
-
12:09 p. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
Primer picheo del partido a Fernando Tatis.
-
11:53 a. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
El mánager del equipo dominicano, Albert Pujols, informó que descansará a Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr y Austin Wells.
A continuación, la alineación de ambos equipos:
-
11:50 a. m.
RD 0 - 0 ISRAEL
En pocos minutos empieza el tercer partido de República Dominicana en el Clásico Mundial, que será en contra de la selección de Israel.