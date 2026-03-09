Pujols mueve la banca: Vladdy, Julio y Wells descansarán ante Israel

El manager de la Selección de Béisbol de República Dominicana, Albert Pujols, anunció que para el partido contra Israel, en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, hizo cambios en la alineación.

En la rueda de prensa previo al juego, Pujols informó que Vladimir Guerrero Jr, Julio Rodríguez y Austin Wells descansarán.

En sus lugares jugarán Carlos Santana, Oneil Cruz y Agustín Ramírez, quien estaría debutando en este Clásico.

Ayer se informó que varios peloteros están afectados de un virus gripal. De hecho, se le dio descanso a Geraldo Perdomo, quien regresa hoy al equipo titular.

El dirigente del equipo nacional dijo que algunos peloteros incluso estaban recibiendo suero de hidratación para lograr su completa mejoría.

De hecho, David Ortiz, miembro del Salón de la Fama del béisbol, dijo en un video que Vladimir Guerrero Jr. estaba afectado de gripe pero que aun así iba a jugar el partido del domingo.

Vladdy lo confirmó en un video y dijo que por la bandera y escudo de República Dominicana era capaz de hacer cualquier cosa.

República Dominicana e Israel jugarán al mediodía de este lunes.

Ambos seleccionaron se midieron en 2023, con los criollos saliendo victoriosos vía nocaut, 10 carreras por 0.

Para mañana el equipo descansa y el miércoles cierra su fase de grupos ante Venezuela, en el que prevé será uno de los partidos más interesantes del presente evento mundialista.