Victorias frente a RD en Clásico Mundial cambiaron la percepción del béisbol en Países Bajos

“Esos dos juegos eran los dos juegos más grandes de mi carrera de béisbol”.

Así recuerda aquellas victorias del Reino del Países Bajos frente a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009, el pelotero neerlandés Sharlon Schoop, quien fue el segunda base titular de aquel equipo y que todavía viste esos colores para la edición de 2026 de este torneo.

Esos partidos, que terminaron 1-2 y 3-2 a favor de los Países Bajos, fueron transformativos en cuanto a la percepción que se tenía del nivel de béisbol que presentaba ese seleccionado, de acuerdo con Schoop.

“Recuerdo cuando le ganamos a (República) Dominicana dos veces y ahí empezaron los otros países a decir ‘Holanda no es fácil tampoco’… enseñar que nosotros también podemos jugar pelota y podemos hacer muchas cosas”, dijo.

Asimismo, afirmó que las victorias significaron mucho para ese grupo, indicando que se trataba de un conjunto muy joven, calificando la hazaña como algo muy especial para ellos.

EN PELOTA TODO PUEDE PASAR

Schoop, al asegurar que en el deporte del béisbol todo puede pasar, aseguró que la defensa fue clave para ellos poder ganar esos juegos fue algo que se discutió en el clubhouse, a pesar del nivel del talento individual que presentó República Dominicana en 2009.

“Si nosotros jugamos buena defensa, tenemos un chance de ganarle a ese equipazo”, expresó.

Al final, la defensa fue más que determinante en esos partidos, puesto que el combinado dominicano cometió un total de seis errores en ambos juegos, frente a uno de los neerlandeses.

IMPACTO QUE DIO FRUTOS GENERACIONES DESPUÉS

“Bueno, el equipo de (República) Dominicana siempre está fuerte, siempre. Pero en ese tiempo eran David Ortiz, José Reyes, Miguel Tejada, Hanley Ramírez también… wow”, recordó el estelar pelotero de los Padres de San Diego, y Países Bajos, Xander Bogaerts.

Bogaerts, que era un adolescente en aquel torneo, aseveró que esas victorias fueron “muy grandes” para ellos, afirmando que “nadie se esperaba” esos resultados.

Y, haciéndose eco de las declaraciones de su compañero de selección, Xander indicó que, previo a los partidos, viendo a las estrellas de República Dominicana, pensó que “no había chance”.

“Pero para que tú veas que la pelota está redonda y todo puede pasar”, aseguró.