Juan Soto vuelve a retirar bebida Oi Ocha y su acción recuerda a Cristiano Ronaldo

Juan Soto lo volvió hacer: al sentarse en el salón de conferencias de prensa retiró de la mesa la bebida energizante japonesa Oi Ocha.

Y esta vez tuvo a un compañero que le auxilió: Vladimir Guerrero Junior.

Días atrás, cuando Soto tuvo el mismo comportamiento, sus compañeros Fernando Tatis Jr. y Vladdy Guerrero Jr. se rieron de la acción aunque trataron de disimularlo.

En 2020, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo una acción similar con una botella de Coca Cola mientras se disputaba la Eurocopa.

El futbolista, tras retirar de su frente las bebidas, tomó una botella de agua y la mostró a la audiencia.

Este domingo, tras pegar el cuadrangular decisivo para la victoria dominicana, el dominicano Juan Soto debió regresar al salón de prensa para compartir impresiones con los cronistas deportivos.

No se había sentado bien cuando ya estaba retirando las botellas de la mesa con la ayuda de Guerrero Jr.

Oi Ocha es una marca de té verde embotellado muy popular en Japón y uno de los patrocinadores del Clásico Mundial de Béisbol. Es producida por la empresa Ito En.

En internet se publicita como un té sin azúcar ni calorías, que es elaborado con hojas de té verde “100% cultivadas en Japón y agua pura”.