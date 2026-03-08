¿Quién es Joseph Contreras, el jugador más joven del Clásico Mundial 2026?

Joseph Contreras tiene 17 años de edad y es hijo de José Ariel Contreras, exlanzador cubano que jugó por 11 temporadas en Grandes Ligas.

Sin embargo, ya no solo será conocido por eso. Un enfrentamiento con Aaron Judge en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo catapultó a llevarse la atención y ser recordado por los seguidores del juego.

Contreras cuenta con la distinción de ser el jugador más joven dentro de cualquier roster del evento mundialista y a eso se le todavía realiza sus estudios dentro de la Blessed Trinity Catholic High School, una escuela secundaria ubicada en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Además, se encuentra en la posición número 47 del listado de prospectos disponibles para el Draft 2026 de Las Mayores.

El momento que él protagonizó y sorprendió al mundo beisbolero ocurrió en el Daikin Park de Houston, el lugar donde su padre se coronó campeón de la Serie Mundial con Medias Blancas de Chicago en 2005, dos años antes de su nacimiento.

El enfrentamiento

Contreras se subió al montículo en la parte alta de la segunda entrada del partido entre Brasil y Estados Unidos del Clásico Mundial en reemplazo de Bo Takahashi, abridor de ese encuentro.

Enseguida permitió un doble y después otorgó dos bases por bolas que impulsó a los seguidores del juego a pensar en lo peor y más cuando el bateador que entró al cajón de bateo con la oportunidad de llevar carreras al plato fue Aaron Judge.

Sin embargo, el enfrentamiento fue llamativo e interesante: el primer pitcheo fue una recta alta a 97 millas por hora que Judge abanicó, el segundo fue cambio de velocidad que quebró demasiado hacia la anatomía de “el juez” y fue bola y el tercero un sinker que conectó el jardinero, pero pagó el precio de batear para una doble matanza (5-4-3) que acabó la parte alta de la entrada.

Por cierto, el bate del outfielder se rompió durante esa oportunidad al bate.

En ese partido, el novel lanzó una entrada y un tercio donde concedió tres bases por bolas y permitió una carrera y dos hits. No obstante, su valentía y destreza frente al conjunto norteamericano quedó marcada como una proeza dentro del evento mundialista.