Israel limita a Nicaragua a dos sencillos e iguala el récord del Clásico Mundial

A diferencia del sábado, cuando el equipo de Israel miró al otro lado del campo hacia Venezuela y vio caras conocidas como Ronald Acuña Jr., Luis Arraez y Eugenio Suárez, su oponente el domingo por la noche presentó un tipo diferente de desafío.

"Es un béisbol un poco más tradicional cuando no tienes tanta información", dijo el mánager Brad Ausmus sobre la plantilla de Nicaragua, que carece del talento estelar del primer rival de Israel.

"Tenemos algo de información, pero ciertamente no es como una plantilla de Grandes Ligas, donde hay muchísimos datos que analizar. Es como el béisbol de preparatoria en cuanto a preparación".

Cualquiera que fuera el informe de exploración que Israel tenía, parecía ser efectivo. El equipo de Ausmus se recuperó de su derrota inaugural en el Clásico Mundial de Béisbol, permitiendo solo dos sencillos y dos bases por bolas, además de batear con precisión para derrotar a Nicaragua por 5-0 en el Loan Depot Park.

Israel mejoró a 1-1 en el Grupo D, lo que le deja con la oportunidad de avanzar a los cuartos de final con juegos restantes contra República Dominicana (lunes, mediodía) y los Países Bajos (martes, 7 pm).

La derrota eliminó oficialmente al equipo de Nicaragua de Dusty Baker de avanzar, aunque jugarán su último partido el lunes por la noche contra Venezuela mientras continúan buscando su primera victoria en la historia del CMB.

El abridor nicaragüense Carlos Rodríguez, lanzador derecho de los Cerveceros y ex prospecto Top 30 de Milwaukee, limitó a Israel a una carrera en cuatro entradas, dándole a Nicaragua todo lo que podía pedir.

Dean Kremer, quien participaba en su tercer Clásico Mundial de Béisbol con Israel, estuvo ligeramente mejor durante las primeras cuatro entradas, manteniendo a Nicaragua sin carreras y retirando a 12 de sus primeros 13 bateadores al comienzo del juego. Con Israel aferrado a una ventaja de 1-0 en la quinta, el lanzador derecho de los Orioles permitió que los dos primeros bateadores se embasaran, activando el bullpen.

Kremer ponchó a Juan Montes para el primer out, pero con el conteo de lanzamientos de su abridor en 63, Ausmus trajo a Josh Mallitz, un derecho de 24 años en el sistema de los Padres que no ha lanzado por encima de Doble-A.

Mallitz dio base por bolas a Melvin Novoa para llenar las bases, dejando a Nicaragua en posición de empatar el juego o tomar la delantera. Mallitz se encontraba abajo 3-0 contra Freddy Zamora, pero dos lanzamientos después, logró que el campocorto conectara un rodado fuerte a tercera, donde Jake Gelof lo fildeó, pisó tercera y disparó a primera, sacando a Israel del apuro sin ceder la ventaja.

Una gran quinta entrada ayudó a abrir el duelo de lanzadores, dándole al bullpen israelí amplio margen para arrasar en las últimas cuatro entradas. Zach Levenson impulsó dos carreras y Harrison Bader y Cole Carrigg impulsaron una cada uno en la quinta entrada de cuatro carreras.