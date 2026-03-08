Clásico Mundial: Schwarber pega jonrón para liderar segundo triunfo de EE.UU. sobre Gran Bretaña

Kyle Schwarber conectó un enorme cuadrangular que cambió el rumbo del partido y lideró la victoria de los Estados Unidos 9-1 sobre Gran Bretaña este sábado en la segunda jornada del Clásico Mundial.

El batazo de Schwarber, que terminó a 427 pies del plato y por encima del segundo piso del jardín derecho, rompió el empate en la quinta entrada y desató un rally de cinco carreras que terminó inclinando el encuentro a favor del conjunto estadounidense.

Hasta ese momento, la ofensiva de Estados Unidos había sido contenida por el pitcheo británico, pero el estelar bateador de los Filis de Filadelfia, volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos grandes.

Ante un cutter del relevista Andre Scrubb, Schwarber envió la pelota a lo profundo del jardín derecho, encendiendo a los 34,368 aficionados presentes en Houston.

El ataque estadounidense continuó inmediatamente después. Con dos outs en la entrada, Gunnar Henderson conectó un doble productor de dos carreras que amplió la ventaja.

Para este partido, el dirigente Mark DeRosa movió a Schwarber al primer turno del orden ofensivo, una posición en la que ha tenido gran éxito con los Filis, luego de haber sido colocado como cuarto bate en el primer encuentro del equipo ante Brasil.

“Había hablado varias veces con Schwarbs sobre dónde quería batear en esta alineación”, comentó DeRosa antes del juego. “Me dijo que no iba a cambiar su enfoque, ya fuera abriendo o bateando cuarto”.

Y ese enfoque sigue siendo el mismo: hacer daño con el bate.

El cuadrangular también recordó lo ocurrido en el Clásico Mundial de 2023, cuando Schwarber igualmente castigó a Gran Bretaña con un jonrón decisivo.

El toletero ha sido una pieza clave para Estados Unidos en el torneo. En sus primeros siete partidos en el Clásico acumula slugging de .727 y OPS de 1.243.

Schwarber llega además como el actual líder de jonrones de la Liga Nacional, tras disparar 56 cuadrangulares la temporada pasada.

Otra de las principales figuras ofensivas del equipo, el capitán Aaron Judge, también ya se hizo sentir en el torneo al conectar un jonrón en su primer turno al bate el viernes frente a Brasil. Judge viene de una campaña de 53 cuadrangulares con los New York Yankees.

Con la victoria, Estados Unidos mejora su marca a 2-0 en el Grupo B y ahora se prepara para uno de los duelos más esperados de la fase de grupos: el enfrentamiento del lunes frente a México.

Canadá debuta con victoria y pone a Colombia al borde de la eliminación Lea también