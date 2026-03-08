Cambios en el lineup de RD: Erick González empezará en el campocorto ante Holanda

Erick González empezará como titular en el campocorto y noveno en el orden al bate, en sustitución de Geraldo Perdomo, de República Dominicana, en el segundo partido de la selección ante Países Bajos al mediodia de este domingo.

González, la última inclusión en el roster de República Dominicana para el torneo, entra en sustitución de Perdomo, debido a que el estelar de los D-Backs de Arizona se encuentra "un poco" afectado de un virus gripal.

Perdomo está disponible para entrar desde la banca, según informó el gerente del equipo, Nelson Cruz.

Apodado como "El Mago" por la afición domincana debido a su reputación como buen defensor de las paradas cortas, González ingresó al roster el pasado viernes en sustitución de Jeremy Peña, quien tuvo que salir debido a una lesion en un dedo ocurrida durante el segundo juego de preparación del equipo nacional en el Estadio Quisqueya.

A continuación el lineup de la República Dominicana ante Países Bajos:

1- Fernando Tatis JR RF

2- Ketel Marte 2B

3- Juan Soto LF

4- Vladimir Guerrero JR 1B

5- Manny Machado 3B

6- Junior Caminero DH

7- Julio Rodríguez CF

8- Austin Wells C

9- Erick González SS

Luis Severino será el lanzador abridor.

El equipo dominicano viene de vencer a Nicaragua con marcador holgado de 12 carreras 3.

Para mañana tiene pautado compromiso frente a Israel, a la misma hora que hoy, a las 12:00 del mediodía.

El cierre de sus choques en la fase de grupos está pautado para el miércoles ante Venezuela, a las 7:00 de la noche.