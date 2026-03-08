Andruw Jones: No podemos cometer errores ante RD

Durante sus varias participaciones en encuentros ante la prensa, el manager de Países Bajos, Andruw Jones, ha manifestado que su equipo tiene que corregir su defensa y mejorar su bateo con corredores en posición de anotar.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown indicó que deben de tratar de "jugar limpio" y no cometer errores ante la República Dominicana.

"Ellos (sus jugadores) son profesionales, ellos vieron el juego; saben qué hicieron, qué no hicieron. Pero no podemos hacer muchos errores ante un equipo como dominicana porque dominicana sí es un equipo que pone muchas carreras en la pizarra cuando hacemos errores", indicó Jones.

"Desearía dirigir ese lineup"

Jones indicó que le gustaría manejar la alineación de República Dominicana debido a que está compuesta por múltiples estrellas de Grandes Ligas.

"Ellos tienen un lineup de Grandes, a mí me gustaría dirigir esa alineación, a quién no", exclamó Jones.

Enfocados en hoy

Aunque han manifestado que cuentan con buen ánimo luego de la dramática victoria del sábado ante Nicaragua, tras verse a un strike de perder el partido, tanto Jones como el jardinero central de los Medias Rojas de Boston y ese equipo, Ceddane Raffaela, señalaron que se encuentran enfocados en el partido de hoy.

"Estamos muy contentos en el clubhouse, pero ayer estábamos enfocados en el juego de ayer. Hoy estamos enfocados en el juego de hoy", manifestó Raffaela.

El mismo señaló que no piensa en los encuentros anteriores entre Países Bajos y República Dominicana, siendo ellos los únicos con récord positivo ante la selección dominicana durante el Clásico Mundial, porque ya es "cosa del pasado" y que lo único que importa ahora es el partido de este domingo.

Arij Grande será el lanzador de Países Bajos para enfrentar a Luis Severino y República Dominicana en un partido que inicia al mediodía.

República Dominicana y Países Bajos se enfrentarán a partir de las 12:00 del mediodía en el loanDepot Park de Miami. Este será el tercer encuentro de los neerlandeses en la justa mundialista (1-1) y el segundo de los quisqueyanos (1-0).

Hasta ahora, el grupo D, donde se encuentran las mencionadas escuadras, es dominado por Venezuela (2-0); le sigue República Dominicana (1-0); luego está Países Bajos (1-1); Israel (0-1) y el último lugar le pertenece a Nicaragua (0-2).