Albert Pujols explica por qué no muestra emociones durante los juegos

Una gran actuación del pitcheo, un bateo impresionante y un conjunto con mucho que ofrecer aún con solamente dos partidos disputados. Sin embargo, la euforia y la alegría inmensa no son algo que invadan a Albert Pujols durante el transcurso de los partidos, por lo menos en los primeros dos del Clásico Mundial de Béisbol ha sido así.

“Así me preparaba yo en mi carrera por 23 años como profesional y lo sigo haciendo como manager hoy en día. Estoy contento de representar a mi país una vez más, pero al mismo tiempo enfocado en nuestro objetivo que es ganar el torneo”, reveló Pujols en una rueda de prensa después del encuentro entre Países Bajos y República Dominicana.

Además, el dirigente de la selección de República Dominicana indicó que esto se debe a que le brinda respeto al equipo contrario y porque también se mantiene enfocado en lo que pueda suceder con su dirigidos.

“Al final tienes que respetar al equipo contrario. Muchas cosas pueden pasar y hasta que no logres tu objetivo, que es ganar el juego, tienes que mantenerte… Este show es de los peloteros, este show no es mío”, comentó.

Esa justa culminó 12 carreras por 1 y se convirtió en la tercera victoria por la vía del nocaut de una escuadra dentro del torneo mundialista.

Casi reemplaza a Soto

En ese sentido, el jugador que protagonizó uno de los momentos más importantes del partido fue Juan Soto, debido a que disparó un jonrón en la parte baja de la séptima entrada para otorgarle una ventaja de once carreras a los quisqueyanos y la posterior victoria.

No obstante, antes de ese momento, Pujols pensaba reemplazar a Soto, pero el jardinero habló sobre mantenerse dentro del terreno del juego para ayudar a su conjunto a ganar el partido.

“Cuando fui a sacar a Soto me dijo ‘no, yo voy a terminar este partido’ y lo logró”, reveló el capataz del combinado tricolor.

Una de las reglas del evento es la de “la misericordia”, esta indica que si un equipo tiene ventaja de más de 10 carreras luego de la séptima entrada es el ganador. Esa fue la razón por la que el batazo de Soto les entregó la victoria a los caribeños.

El próximo partido de República Dominicana será el lunes 9 de marzo a las 12:00 del mediodía contra Israel.