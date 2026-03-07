República Dominicana va este domingo a otro reencuentro histórico contra Países Bajos

La historia era inesperada para República Dominicana al menos en los primeros cinco actos, pero en la segunda parte del encuentro se produjo la erupción anhelada y con está llegó el primer éxito en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Ahora, el segundo compromiso es este domingo a las 12:00 del mediodía en una especie de reencuentro, ante un rival como Países Bajos, que es el protagonista de la historia más negativa que registra Dominicana en las seis ediciones del Clásico.

Tanto, que es como una “espinita” que desde el 2009 se encuentra en las mentes y corazones de los seguidores dominicanos. Dos derrotas ante Países Bajos en Puerto Rico dejan marcadas las mismas.

A pesar de que desde ese fatídico año, el plantel quisqueyano ha derrotado dos veces a los holandeses, pero el recuerdo permanece tan latente como imborrable, al menos para esta generación de seguidores.

Pero, los enfrentamientos eran como el preludio de lo que serían los holandeses en el béisbol, clasificados noveno en el ranking de la WBSC, alcanzando dos cuartos lugares en los Clásicos de 2013 y 2017 y sobre todo con la llegada a las Grandes Ligas de peloteros como Kenley Jansen, Xanders Bogaerts, Ozzie Albies, Jurickson Profar, Andrelton Simmons, Didi Gregorius, Ceddanne Rafaela, Jonathan Schoops entre otros.

Una vez más chocan ambas novenas y de inmediato los recuerdos salen a relucir y como en aquellos 8 y 10 de marzo del 2009, la República Dominicana es amplio favorito para llevarse él éxito ante un equipo de Páises Bajos que cayó 6-2 de Venezuela en su primer compromiso y que este año cuenta con Bogaerts, Albies, Gregorius en su alineación, unido a varios otros talentos que poseen.

El dirigente dominicano Albert Pujols ha designado a Luis Severino (8-11 con 4.54 de efectividad) en la campaña pasada con los Atléticos para subir al montículo en busca del segundo éxito de los quisqueyanos, que de lograrlo los colocaría con un pie casi en la segunda ronda.

República Dominicana, tras marcar un trío de vueltas en los primeros 5.0 actos ante el pitcheo de Nicaragua, explotó en la segunda parte con nueve carreras, al compás de nueve imparables, que incluyeron vuelacercas de Junior Caminero (sexto acto), así como Julio Rodríguez (séptimo) y Oneil Cruz, octavo protagonista del rally definitivo de seis vueltas de ese acto.

Pujols confía plenamente en su grupo y valora el hecho de que todos están jugando por el nombre que tienen en el pecho.

“Me encanta la integración del grupo, para ellos este nombre de Dominicana en el pecho vale demasiado, nada como llevarlo”, expresó el futuro inmortal sobre el hambre que tiene el plantel ´por ganar.

Confía a plenitud en que Severino pueda brindarle al menos un trío de magníficas entradas y que los bates se comporten como en el primer choque, en que conectaron cuatro incogibles.

En su apertura con la selección dominicana, Severino no tuvo el mejor desempeño el pasado martes frente a los Tigres de Detroit en el primero de dos choques en el estadio Quisqueya Juan Marichal y aceptó un jonrón de Kevin McGonigle al primer pitcheo.

Una vez más la historia coloca de frente a Dominicana frente a Países Bajos en un match que antes del 2009 era desconocido, pero que desde entonces se ha convertido en un gran reto esperado por todos.