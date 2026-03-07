Junior Caminero: “Quisiera que el Clásico nunca se acabe”

Hace apenas unos años, Junior Caminero era solo un jovencito que soñaba con algún día vestir el uniforme de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Este viernes, ese sueño se convirtió en una escena que difícilmente olvidará.

Conectó el jonrón que representó la ventaja definitiva en la victoria de República Dominicana frente a Nicaragua.

El torneo apenas tiene un día de iniciado para Caminero y el conjunto dominicano, pero el antesalista ya dejó claro que no quiere que la experiencia termine pronto.

La emoción de representar al país y compartir esta experiencia con figuras que admiraba desde niño han convertido el momento en algo especial para él.

“Yo no quiero que esto se acabe nunca. Jugar por mi país, con mi jugador favorito (Manny Machado), y hacerlo también por mi familia, es algo que de verdad no tiene precio”, expresó Caminero tras el partido, visiblemente emocionado por su primera gran actuación en el torneo.

Caminero se fue de 4-2 con dos carreras remolcadas y una anotada frente al conjunto nicaragüense, destacándose con el cuadrangular que rompió el empate e inició el esperado ataque de la ofensiva dominicana.