Julio Rodriguez: “Amo a Seattle, pero nada se compara con jugar con RD”

El recuerdo del pasado Clásico Mundial de Béisbol no intimidó a Julio Rodríguez.

En aquella edición, 2023, el jardinero dominicano apenas pudo conectar un imparable, logrado en su primer turno al bate, y luego no volvió a mostrarse como el jugador explosivo que el béisbol conoce.

Este viernes, sin embargo, la historia fue distinta. Rodríguez pareció retomar el ritmo con el que cerró la pasada temporada de las Grandes Ligas, al disparar un jonrón y un sencillo en la victoria de la República Dominicana 12-3 sobre Nicaragua en el inicio del torneo.

Tras su destacada actuación ofensiva, el nativo de Loma de Cabrera aseguró que vestir el uniforme dominicano tiene un significado especial.

“Yo amo a mi equipo de Seattle, pero en Grandes Ligas jugamos por una ciudad, por una organización. Pero aquí uno juega por el país, por el pueblo que me vio nacer, por la gente que me vio crecer. Eso no tiene precio”, expresó Rodríguez tras el partido.

El jardinero también coincidió con otras superestrellas dominicanas que han hablado recientemente sobre el orgullo de representar al país en el torneo, entre ellos Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr., quienes afirmaron que incluso disputar una Serie Mundial no se compara con defender los colores de la República Dominicana.

Rodríguez sostuvo que, aunque cualquier pelotero sueña con llegar al máximo escenario de las Grandes Ligas, el sentimiento que despierta el Clásico Mundial es diferente cuando se trata de representar la bandera dominicana ante el resto del mundo.

“Claro que uno sueña con jugar una Serie Mundial, eso es lo más grande en Grandes Ligas, pero cuando tú te pones este uniforme y representas a todo un país, eso es algo que no se puede comparar con nada”, afirmó el joven estelar, quien lo tiene claro, aunque no ha jugado aún en el Clásico de Otoño.