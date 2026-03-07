Erick González: "Nelson Cruz me había dicho que me mantuviera listo"

El miércoles en la tarde se conocía la noticia de que el campocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, tenía una parte del dedo fracturada y que por esa razón se perdería el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana.

De inmediato se comenzaron a barajar las opciones, y el jueves por la tarde, Albert Pujols afirmó que Erick González, jugador de la misma posición de Jeremy y es considerado uno de los mejores en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), era uno de los nombres que se consideraban.

La inclusión de González se hizo oficial en la mañana del viernes y estuvo justo a tiempo en uniforme para el inicio del primer partido de la selección dominicana ante Nicaragua.

"Ya Nelson Cruz me había dicho que me mantuviera preparado por si cualquier cosa pasaba", indicó González, al ser abordado por reporteros del Listín Diario luego del partido ante Nicaragua celebrado la noche del viernes.

González, incluso, tuvo la oportunidad de participar en el partido tras entrar a jugar defensa en segunda base en la parte baja de la novena entrada.

"Eso fue algo excepcional en realidad, es algo que nunca había vivido. Estar representando a tu país en el nivel más alto que hay es algo que de verdad no te puedo explicar en realidad. Estoy contentisimo la verdad, yo creo que sí, que ha sido un logro", manifestó González.

Pujols dice que no tiene miedo de mover su banca Lea también

Apodado como "El Mago" entre la fanaticada dominicana debido a sus cualidades defensivas, el nativo de Puerto Plata ha sido el campocorto titular de los Leones del Escogido en Lidom durante los últimos años, incluyendo los dos campeonatos consecutivos del equipo rojo en los dos torneos recientes.