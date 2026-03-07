Clásico Mundial: En duelo reñido, Japón combina poder y juego pequeño para derrotar a Corea

No hay muchos lugares donde un lanzador pueda esconderse cuando enfrenta a Samurai Japan. La alineación presenta a un cañonero japonés tras otro, cada uno con la capacidad de poner la pelota del otro lado de la cerca. Frente a su rival Corea la noche del sábado, Japón mostró ese poder con tres jonrones en el tercer inning de su victoria por 8-6.

Seiya Suzuki inició el espectáculo con un tablazo de dos carreras en la parte baja del primer episodio, después de que Corea del Sur tomara una ventaja temprana de 3-0.

En el tercer inning, Shohei Ohtani llegó al plato con Japón perdiendo por una carrera. Tal como lo hizo la noche del viernes, cuando conectó un grand slam para imponer un récord del Clásico Mundial de Béisbol con cinco carreras impulsadas en una sola entrada, volvió a responder.

Quizás sin querer darle combustible extra a Corea en el enfrentamiento, Ohtani le hizo gestos a su dugout para que mantuviera la calma mientras corría hacia primera base. Cuando pasó por tercera y se dirigía al plato, también optó por no usar la celebración de “batir matcha” que el equipo ha estado utilizando, y continuó diciéndoles a sus compañeros que mantuvieran la calma.

Japón celebran tras ganar el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol contra Corea en el Tokyo Dome en el barrio de Bunkyo, Tokio, el 7 de marzo de 2026.The Yomiuri Shimbun via AFP

No hubo problema con eso. El público haría más que suficiente ruido. Un bateador después llegó Suzuki y, en el primer lanzamiento que vio, conectó su segundo jonrón del juego para darle la ventaja a Japón y sacar a Ko del partido.

Aunque Corea recurrió a un nuevo lanzador en Byeong Hyeon Jo, el resultado fue el mismo. El jardinero de los Medias Rojas, Masataka Yoshida, quien había conectado un imponente cuadrangular durante los juegos de exhibición en Osaka, Japón, a principios de esta semana, encontró otra curva colgada y la envió fuera del parque hacia el jardín derecho.

Aunque el manager de Japón, Hirokazu Ibata, había pedido entre “10 y 20” tés de matcha por juego a principios de la semana, estará perfectamente bien si dejan de lado la celebración si continúan produciendo ofensiva como esta.

Los fuegos artificiales continuaron, pero del otro lado, ya que Corea respondió de inmediato.

Hyeseong Kim, compañero de Ohtani en los Dodgers, conectó un vuelacercas de dos carreras que empató el juego en el cuarto capítulo para mantener el duelo de toma y daca.