China Taipéi aplasta a Chequia y consigue primera victoria en el Clásico Mundial 2026

Al llegar a su juego del sábado contra Chequia en el Tokyo Dome, China Taipéi aún no había anotado carreras en el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

Eso cambió de manera contundente.

China Taipéi explotó ofensivamente y estableció un récord de un solo juego del Clásico Mundial de Béisbol al robarse ocho bases en una victoria por 14-0 en siete innings, consiguiendo su primer triunfo del torneo y dejando a Chequia con marca de 0-3 en el Grupo C.

Con dos corredores en base y un out en el primer inning, China Taipéi mantuvo la presión al ejecutar con éxito un doble robo.

El receptor de Chequia, Martin Cervenka, realizó un tiro errático que se fue por la línea de tercera base, permitiendo que Cheng anotara y que Fairchild avanzara hasta tercera.

El siguiente bateador, Yu Chang, conectó un sencillo productor de una segunda carrera.

El gran golpe para China Taipéi llegó en el segundo inning, cuando Fairchild conectó un jonrón con las bases llenas que abrió el juego. Chang continuó su gran actuación con un sencillo productor de dos carreras en el cuarto inning para ampliar la ventaja, y luego añadió otro sencillo impulsor en el sexto.

China Taipéi también recibió sólidas actuaciones desde el montículo de Chen Zhong-Ao Zhuang (2.2 innings), Yu-Min Lin (2.1), Kai-Wei Lin (1) y Jyun-Yue Tseng (1), quienes se combinaron para siete innings sin permitir carreras, permitiendo cuatro hits, otorgando una base por bolas y ponchando a 10 bateadores.

China Taipéi puso el toque final a su victoria con un sexto inning de cinco carreras que amplió la ventaja a 14-0, activando la regla de diferencia de carreras del torneo después de la parte baja del séptimo episodio.