Miguel Cabrera: El juego del Clásico Mundial será el de República Dominicana y Venezuela

Miguel Cabrera, exjugador de Grandes Ligas y coach de bateo de Venezuela, afirmó que el juego del Clásico Mundial será el de su país contra República Dominicana, debido a que considera que es el partido que todos esperan.

“Es una rivalidad muy sana, es un juego que todo el mundo está esperando. Pienso que es el juego del Clásico aquí en Miami y bueno, esperemos que los muchachos le pongan un buen espectáculo”, comentó.

Cabrera aseguró que Venezuela tiene un buen conjunto para afrontar el torneo mundialista y que solo es cuestión de tiempo para que “esa gran ofensiva explote”.

Además, reveló que el partido del día de hoy frente a Países Bajos podría ser el primer paso para conseguir la confianza que han estado buscando.

“Tenemos un buen equipo, un buen equipo defensivo, tenemos buen pitcheo y esperemos que esa gran ofensiva explote en el juego de hoy y agarremos más confianza a medida que va pasando el torneo”, expresó.

Buena relación

En ese sentido, “Miggy”, se refirió también a la hermandad que existe entre Venezuela y Dominicana, asegurando que la rivalidad se queda solo en el terreno de juego.

“Tengo una buena relación con los dominicanos. Con Albert (Pujols) yo pienso que es uno de esos amigos que te regala el béisbol, la pelota”, dijo.