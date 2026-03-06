Maikel García: Venezolanos y dominicanos tenemos que apoyarnos

El infielder venezolano Maikel García aseguró que entre Venezuela y República Dominicana existe una relación de hermandad dentro del béisbol, al considerar que ambos países comparten mucho más que una rivalidad deportiva cuando se encuentran en torneos internacionales.

García, quien participa por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol, explicó que dominicanos y venezolanos mantienen una cercanía especial porque muchos de sus jugadores desarrollan sus carreras profesionales fuera de sus países, principalmente en Estados Unidos, lo que crea un ambiente de compañerismo entre peloteros latinoamericanos.

El jugador señaló que, aunque cada selección defiende su bandera cuando está en el terreno de juego, pero fuera del campo prevalece el respeto y el cariño entre los peloteros de ambos países.

“Tenemos que apoyarnos. Jugamos en un país que no es el de nosotros, por eso siempre es bueno que siga esa unión y esa hermandad. Somos latinoamericanos”, dijo García.

República Dominicana y Venezuela se enfrentarán el miércoles 11 de marzo, en el cuarto partido de la escuadra dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Las dos selecciones del continente americano están dentro del grupo D y lo comparten con Nicaragua, Israel y Países Bajos. Además, es la cuarta vez en la historia de la justa mundialista que se encuentran dentro del mismo grupo (2006, 2013, 2023 y 2026).