Kenley Jansen aún recuerda el Clásico Mundial del 2009, cuando Países Bajos venció a RD

En 2009 Países Bajos llegaba a la edición del Clásico Mundial de Béisbol de ese año como una selección de jugadores jóvenes con poca proyección internacional. Sin embargo, su poca experiencia y falta de jugadores de cartel no fueron impedimentos para derrotar dos veces a República Dominicana, dejándolos fuera en primera ronda.

El receptor de ese conjunto era un joven Kenley Jansen, quien 17 años después aún recuerda "muy bien" esos dos partidos ante la República Dominicana.

"Me acuerdo de mi tiro, yo recuerdo que saqué a (Willy) Taveras en tercera, yo creo que eso cambió el juego entero", narró Jansen al ser entrevistados por periodistas del LISTÍN DIARIO.

Jansen, quien ha construido una carrera que recibirá consideración para el Salón de la Fama de Cooperstown como cerrador de varios equipos Grandes Ligas, indicó que a partir de esas dos victorias el béisbol en los Países Bajos cambió.

"A partir de ese momento el béisbol cambió. Yo creo que después de ahí se le comenzó a mirar con otros ojos el béisbol de allá", manifestó Jansen.

Kenley es parte de la selección de Holanda que participa en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y se espera que actúe como el cerrador del conjunto dirigido por el Salón de la Fama, Andruw Jones.

Salvador histórico

En 2009, el neerlandés dejó atrás la posición número dos y pasó a ocupar un espacio como lanzador, lugar donde terminaría convirtiéndose en un jugador histórico.

Debutó en las Grandes Ligas en 2010 con Los Ángeles Dodgers y 16 años después es el cerrador activo con más juegos salvados (476) en Las Mayores.

A través de su trayectoria ha jugado para Los Ángeles Dodgers, Medias Rojas de Boston, Bravos de Atlanta y Angelinos de Anaheim.

En 2026 jugará con los Tigres de Detroit después de firmar un contrato de un año y 11 millones de dólares con una opción del club para 2027.

Jansen buscará en 2026 arrebatarle el tercer lugar en la tabla histórica de salvados a Lee Smith (478). Además, intentará llegar a 1,300 ponches (1,278).