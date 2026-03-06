Jackson Chourio no estará en la alineación de Venezuela en primer juego este viernes

El dirigente de la selección venezolana, Omar López, confirmó que Jackson Chourio no estará presente en el primer partido de Venezuela en el Clásico Mundial ante Países Bajos, que será celebrado este viernes en el loanDepot Park de Miami.

Durante rueda de prensa, López indicó que hasta el momento solo es una medida de precaución y que Chourio estará devuelta a partir del segundo partido.

"Jackson está bien, solo estamos dándole un día más. Él estará con nosotros y estará en la alineación pronto", manifestó López.

La medida se debe a que el jardinero sufrió un pelotazo en su mano derecha en el último juego de preparación del combinado sudamericano frente a los Nacionales de Washington el miércoles 4 de marzo.

Además, López reveló que Chourio podría estar disponible de ser necesario para ser corredor emergente o entrar a jugar defensa en el encuentro frente a Países Bajos, pero eso dependerá cómo se sienta el outfielder después de los calentamientos previos al partido.

A la 1:00 de la tarde, hora de República Dominicana, Venezuela se encuentra a Países Bajos en el primer partido del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, a dónde pertenece República Dominicana.

Ranger Suárez será el encargado de abrir por el combinado venezolano.

Calendario del Clásico Mundial 2026 Lea también