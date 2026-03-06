Grand slam de Ohtani, Japón hace 10 en una entrada y noquea 13-0 a China Taipéi

Los campeones defensores y el jugador de béisbol más talentoso del planeta forman una combinación peligrosa. El viernes por la noche, Samurai Japan comenzó la defensa de su título en el Clásico Mundial de Béisbol, enfrentándose a un equipo de China Taipéi que le sorprendió en el torneo Premier12 2024.

Esta vez, con una plantilla liderada por Shohei Ohtani y un grupo de estrellas de las Grandes Ligas, el equipo impuso su dominio con una victoria por 13-0. Después de que Ohtani comenzara el partido con un doble, China Taipéi caminó por la cuerda floja antes de dejarlo en tercera.

Ohtani no permitiría que eso volviera a pasar.

En la parte alta de la segunda entrada, la alineación japonesa arrancó el ritmo. El nuevo bateador de los White Sox, Munetaka Murakami, recibió una base por bolas para abrir la entrada, Shugo Maki conectó un sencillo y Sosuke Genda fue golpeado por un lanzamiento que llenó las bases. Después de que Kenya Wakatsuki hiciera un elevado, Ohtani se levantó al bate para su segundo turno al bate.

Esperó cuatro lanzamientos antes de lanzar una curva 2-1 del abridor Hao-Chun Cheng hacia las gradas del jardín derecho, mostrando la nueva celebración de Japón por el matcha mientras rodeaba las bases. Era una daga de cuatro carreras, pero el daño apenas empezaba.

"Como un solo equipo unido, esta es una forma muy agradable para que el equipo se una", dijo el entrenador Hirokazu Ibata a principios de esta semana. "Ojalá pudiéramos beber 10 o 20 tés por partido."

Casi se cumple su deseo.

Con dos outs, el jardinero de los Red Sox Masataka Yoshida impulsó a Seiya Suzuki de los Cubs con un doble antes de que Murakami volviera a batear y impulsara a Yoshida con un sencillo.

El entrenador de Taipéi, Hao-Jiu Tseng, fue entonces al bullpen, trayendo a Chih-Wei Hu, pero la hemorragia no paró. Genda conectó un sencillo de dos carreras, Wakatuski impulsó otra carrera y Ohtani, que bateó por tercera vez en solo dos entradas, conectó un sencillo impulsor para ampliar la ventaja a 10-0 antes de que Kensuke Kondo bateara un rodado para poner fin a la explosión.

En total, 15 bateadores acudieron al bate, con el equipo conectando siete hits, recibiendo cuatro bases por bolas y un bateador al bate. Japón estableció el récord de más carreras anotadas en una sola entrada en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, superando las nueve carreras que el equipo estadounidense anotó contra Canadá en la primera entrada del Clásico de 2023 y que Cuba anotó contra México en 2009.

Las cinco carreras impulsadas de Ohtani en una sola entrada también establecieron un récord del CMB. ¿Hay algo que no pueda hacer?

La puntuación no se detuvo ahí. Japón sumó tres carreras en la tercera entrada con un sencillo impulsor de Kazuma Okamoto y una carrera de dos carreras de Genda — un jugador que está en la alineación más por su guante que por su bate.

Aunque el plan era que el abridor Yoshinobu Yamamoto llegara a tres entradas, fue levantado con dos outs en la tercera entrada después de que China Taipéi llenara las bases. Shoma Fujihara entró desde el bullpen y ponchó a An-Ko Lin para acabar con la amenaza de Taipéi Chino.

Con la ventaja inicial, existía la posibilidad de que Japón batiera el récord coreano de más carreras en un partido del Clásico Mundial de Béisbol y la mayor diferencia de victoria, que estableció en una victoria por 22-2 contra China en 2023. Aunque Japón no haya batido todos los récords ofensivos, estará más que satisfecho con cómo terminó el partido.

China Taipei volverá ahora a jugar contra Chequia el viernes por la noche a las 10 p.m. hora del Este de los Estados Unidos (mediodía, hora local, sábado), con ambos equipos luchando ahora para evitar jugar en una Clasificatoria antes del próximo torneo. Japón se enfrentará a su rival Corea el sábado a las 5 a.m. (7 p.m. hora local).