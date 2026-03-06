Erik González reemplaza a Jeremy Peña en el roster de RD para el Clásico Mundial

El campocorto Erik González se integrará al roster de la selección de béisbol de República Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El parador en corto de 34 años ocupará el puesto que dejó vacante Jeremy Peña después de sufrir una lesión en uno de sus dedos de su mano derecha.

Se esperaba que Peña se perdiera la primera ronda del evento mundialista, pero al jugador se le realizaron estudios para verificar la gravedad del daño en su mano y los Astros informaron que lo volverán a evaluar en dos semanas, espacio de tiempo en que se jugará el evento mundialista.

Por esa razón, el gerente general de la selección dominicana, Nelson Cruz, anunció el jueves en una rueda de prensa que tendrían el reemplazo listo para este viernes.

González juega en República Dominicana para los Leones del Escogido y viene de ser clave en la consecución de los campeonatos 17 y 18 de la franquicia escarlata dentro del béisbol invernal dominicano.

Además, jugó en Grandes Ligas entre 2016 y 2022 para los Guardianes de Cleveland, Piratas de Pittsburgh y Marlins de Miami.

La escogencia del posición seis le colocó punto y final a los rumores que indicaban que Willy Adames, Jorge Mateo, Elly de la Cruz y Ronny Mauricio eran los posibles suplentes para la baja de Peña.

El "Mago", como es conocido popularmente, estará por primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol.

Es la tercera ocasión que los quisqueyanos sustituyen a un jugador del roster oficial por otro. El lanzador Juan Mejía por el pitcher Edwin Uceta y el jardinero Junior Lake por el outfielder Johan Rojas fueron las otras dos.

El equipo tricolor jugará su primer partido este viernes a las 8:00 de la noche (hora dominicana) frente a Nicaragua. El abridor designado para ese encuentro es el zurdo Cristopher Sánchez.