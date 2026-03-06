Andruw Jones habla de la victoria de Holanda sobre RD en 2009: En béisbol todo puede pasar

"Eso fue hace 16 años, ni siquiera me acuerdo qué cené ayer". De esa manera jocosa respondió Andruw Jones sobre cuál es su recuerdo de la sorpresiva victoria de Holanda sobre República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009.

Jones manifestó que en el béisbol "todo puede pasar" y eso fue lo que sucedió en esa oportunidad.

"Simplemente Holanda cometió menos errores que República Dominicana y República Dominicana cometió más errores que Holanda", manifestó Jones durante la rueda de prensa antes del primer partido de la selección de Países Bajos, a la cual dirige.

En el primer juego del Clásico Mundial de 2009, Holanda sorprendió venciendo a República Dominicana tres carreras por dos y luego, 2 carreras a 1 en un juego de eliminación que llegó a entradas extras.

No se vive del pasado

El recién exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown resaltó que no se puede vivir del pasado y que entiende que hay que enfocarse en el presente.

"Hay equipos buenos, en béisbol todo puede pasar. Así como nosotros le ganamos en el 2009, ellos nos ganaron en el 2013", manifestó Jones.

Esta será la primera experiencia de Jones como dirigente en su carrera y lo hará en una escuadra que busca recuperar aquellos días donde se ubicaba entre los mejores cuatro equipos de la justa mundial (2013 y 2017).

En ese sentido, el exjardinero tuvo la oportunidad de jugar con Países Bajos en las ediciones de 2006 y 2013 del Clásico Mundial.

República Dominicana y los Países Bajos se enfrentarán el domingo 8 de marzo, en el segundo partido de la escuadra dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Ambos forman parte del grupo D del evento, que también tiene como miembros a Nicaragua, Venezuela e Israel.

De este grupo avanzarán los dos mejores equipos y tres quedarán eliminados.

Andruw Jones fue electo al pabellón de los inmortales de Cooperstown en el mes de enero. Recibió el anuncio en República Dominicana, mientras participaba en un evento organizado por Albert Pujols.