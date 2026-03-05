Leonel Fernández augura éxitos al equipo dominicano en Clásico Mundial de Béisbol

El expresidente de la República, Leonel Fernández, auguró éxitos a la selección dominicana que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Hoy inicia el Clásico Mundial de Béisbol, y con él se renueva la ilusión de todo un pueblo. Para la República Dominicana, el béisbol es más que un deporte: es identidad, pasión deportiva y orgullo nacional. Desde cada comunidad y desde la diáspora, alentamos a nuestra selección con la convicción de que el talento y la unidad pueden conducirnos a conquistar nuestro segundo título mundial”, expresó una publicación compartida en su cuenta de “X”.

Asimismo, envió sus buenos deseos a Albert Pujols, quien se desempeñará como manager del equipo.

“Éxitos también para Albert Pujols como capitán de nuestra selección. Que su liderazgo inspire el camino hacia una nueva victoria”, agregó Fernández.

El equipo dominicano

El equipo quisqueyano incluye a seis peloteros que figuraron dentro de los 10 primeros en el voto MVP el año pasado: Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Junior Caminero y Geraldo Perdomo.

También incluye a Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y el capitán Manny Machado.

Así como también Sandy Alcántara, Cristopher Sánchez. En el bullpen dispone de Carlos Estévez y Camilo Doval.