MLB rinde homenaje a las víctimas del Jet Set y dona US$125,000

El 8 de diciembre de 2025, ocho meses después del derrumbe del club nocturno Jet Set, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que dos partidos de exhibición entre la República Dominicana y los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal estarían dedicados a las 236 personas que fallecieron en la tragedia.

Por ello, antes del primer partido entre los felinos y los dominicanos, se rindió homenaje a familiares, amigos y sobrevivientes del desastre mediante un video proyectado en la pantalla gigante del espacio deportivo.

Tras el audiovisual, los familiares de Octavio Dotel, Tony Blanco, Rubby Pérez y Nelcy Cruz tuvieron la oportunidad de formar parte del cuadro de honor. Esteban Germán, sobreviviente del desastre, también fue uno de los lanzadores.

Los jugadores Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Geraldo Perdomo y Manny Machado fueron los encargados de recibir los lanzamientos.

La iniciativa culminó con un abrazo entre los miembros de la selección nacional y los afectados por la desgracia, un momento que convirtió la idea en una situación aún más emotiva.

Antes del partido, Manfred entregó un cheque de donación por US$125,000 a la Cruz Roja Dominicana, que se destinará a las familias de las víctimas.

"Estamos muy emocionados de estar aquí. Es muy importante mantener la conexión con la República Dominicana que ha dado tantos jugadores en los últimos años", reveló Manfred antes del encuentro.

El segundo partido entre la selección nacional de República Dominicana y el equipo ligamayorista está programado para comenzar a las 3:05 de la tarde de este miércoles.

Se espera que Juan Marichal, el primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, lance el lanzamiento de honor.