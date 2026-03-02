Ministro Kelvin Cruz recibe al equipo del Clásico Mundial de Béisbol

Una explosión de alegría y dominicanidad se vivió la tarde del lunes, cuando el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, recibió al equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Al llegar al hotel, los peloteros dominicanos encontraron la orquesta del reconocido merenguero típico El Prodigio, la cual llenó la sala de sabor dominicano. También fueron recibidos por el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo, que aportó el colorido y la tradición cultural a la bienvenida.

Cruz saludó a los jugadores con efusividad y les deseó el mejor de los resultados. "Hemos querido realizar este recibimiento para decirle a nuestras estrellas que estamos orgullosos del equipos que tenemos y que su país los respalda", expresó.

La llegada alteró el orden habitual del hotel, cuyos huéspedes y colaboradores se unieron a la fiesta y no perdieron tiempo para tomarse fotos y compartir con los estelares.

Los peloteros bailaron con sus parejas y se refrescaron en medio de la celebración.

Un back panel con las frases «Los mejores del mundo», «¡Orgullo dominicano!» y «Bienvenidos» engalanó el lobby.

Fue un evento rápido, pero emotivo, que dejó claro a los jugadores que su patria los recibe con orgullo.

El equipo dominicano llegó esta tarde al país por el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez en un vuelo chárter desde Miami, para jugar dos partidos de fogueo ante los Tigres de Detroit, previo a su debut el próximo viernes en el Clásico Mundial ante la novena de Nicaragua.