Estados Unidos fija su rotación para primera ronda del Clásico Mundial

El equipo estadounidense ha definido su rotación estelar para el Clásico Mundial de Béisbol.

El mánager Mark DeRosa anunció el lunes que Logan Webb, Tarik Skubal, Paul Skenes y Nolan McLean serán titulares en los primeros cuatro partidos de la fase de grupos, en ese orden.

Webb recibirá la pelota en el primer partido de la selección estadounidense contra Brasil en el Daikin Park de Houston el viernes. Skubal hará su única apertura en el Clásico Mundial de Béisbol contra Gran Bretaña el sábado. Su compañero, el actual ganador del Cy Young, Skenes, seguirá contra México el 9 de marzo.

McLean está programado para enfrentar a Italia el 10 de marzo, aunque el lanzador derecho de los Mets no asistió al primer entrenamiento de la selección estadounidense en el centro de desarrollo de jugadores de los Gigantes en el Papago Park el lunes debido a una enfermedad. DeRosa informó que McLean aún se encontraba en el campamento de los Mets en Port St. Lucie, Florida, y será reevaluado en los próximos días.

"Ha estado un poco indispuesto en Port St. Lucie", dijo DeRosa. "Está allí ahora mismo, y lo evaluaremos día a día".

Entre Skubal, Skenes y Webb, un trío condecorado que se ha combinado para ganar tres premios Cy Young y seis nominaciones al Juego de las Estrellas, el equipo estadounidense ingresará al Clásico Mundial de Béisbol con la rotación abridora más talentosa que haya tenido jamás para el torneo trienal.

“Nos cambian el juego, sin duda”, dijo DeRosa. “No es una falta de respeto a los demás. Primero, quieres a los que quieren estar en la sala. Si los llamas por teléfono y quieren que les expliques todo y que les des un calendario, este no es el torneo para ellos.

“Creo que para mí, fueron conversaciones honestas con los chicos durante todo el año. Skenes fue fácil, lo que me facilitó mucho la vida. Skubal era un jugador lento. Durante todo el año, lo contacté probablemente cada dos meses. Andy Pettitte [el entrenador de lanzadores] lo contactaba. Intenté que Logan entrara en el 23, y consiguió una extensión de contrato esa temporada baja. Cada uno tiene su propia historia sobre por qué está en este equipo y las llamadas que tuvimos”.

Skubal, un agente libre inminente, regresará al campamento de los Tigres después de hacer una apertura en el juego de grupos, aunque Skenes y Webb han dicho que tienen la intención de quedarse durante la duración del torneo y tratar de ayudar al Equipo de EE. UU. a ganar el WBC por primera vez desde 2017.

Aunque Skubal solo jugará una temporada, el capitán del equipo estadounidense, Aaron Judge, dijo que sigue contento de que el as de los Tigres estuviera dispuesto a vestir la camiseta roja, blanca y azul y a estar disponible para lanzar durante un año de contrato.

“Esto dice mucho, sin duda, por lo que le espera”, dijo Judge. “Tiene dos premios Cy Young consecutivos. Este tipo está a punto de ganar 500 millones de dólares aquí en la próxima temporada baja. Que lo haya arriesgado todo por su país y venga aquí a presentarse ante nosotros... puede que solo sea un partido, pero todo implica un riesgo. Que haya asumido ese riesgo y haya venido aquí a estar con nosotros, a los chicos les encanta. Estaban entusiasmados en el vestuario. Significa mucho. Quizás podamos sacarle otro partido. No lo sé. Ya veremos”.

Skenes tendrá una última puesta a punto para el Clásico Mundial de Béisbol el martes, cuando se enfrente a los Gigantes en un partido de exhibición en el Estadio Scottsdale. También se espera que Matthew Boyd, Gabe Speier, David Bednar, Griffin Jax y Mason Miller lancen en el juego.