Adrian Beltré: Manny Machado con dos campañas más será un inmortal

Adrián Beltré, con un nicho en Cooperstown, asegura que Manny Machado apenas requiere de dos campañas más para en un futuro convertirse en su compañero en el lugar más sagrado del béisbol.

El antesalista, exaltado a la inmortalidad en el 2024, expresó que Machado ha disfrutado de una carrera brillante, productiva, tanto en la ofensiva como en la defensa, dueño de una mínima cantidad de lesiones, hasta el extremo que le ha permitido accionar en el campo en al menos 150 partido en 10 de sus 14 campañas.

“A Manny le falta muy poco, ha contado con una carrera estable y consistente en todos los aspectos, lo único que le resta es mantener durante los próximos 2 o 3 años el status que ha mostrado en su carrera”, sostuvo Beltré sobre el antesalista de los Padres, quien se aproxima a su estación 15 ya con 369 vuelacercas, 1,144 remolcadas y un promedio de .279.

“Es increíble todo lo que ha hecho en su paso por el juego”, destaca Beltré, dueño de una carrera tan completa que conjugó 3,166 imparables, con 1,701 producidas y también es dueño de 5 guantes dorados.

Sobre Junior Caminero

Beltré, ranqueado entre los cinco mejores antesalistas de todos los tiempos, también tuvo sus piropos para el joven Junior Caminero, quien apenas en su primera estación completa viene de disparar 45 jonrones y empujar 110 vueltas.

“Lo que ha hecho Caminero es sencillamente increíble, con sus 45 jonrones y el desempeño que tuvo en su última ocasión el Escogido, si dudas que lleva la ruta para ser otro gran tercera base dominicano”, agregó el inmortal, quien recibió 95.1 de sufragios.

Incluso, Adrián observó como muy hermoso el gesto de Machado de entregarle su número, el 13 a Junior Caminero, quien lo usará en el plantel

Manny Machado honrado por estar en Dominicana

Mientras que Machado se mostró regocijado por entrenar en el estadio Quisqueya Juan Marichal, frente a la fanaticada dominicana, la cual tanto lo admira por el amor que ha profesado al país, al que representará por tercer Clásico en forma seguida.

“Es algo que le manifesté a mis abuelos de que si algún día tendría que decidir a quien representar lo haría por Dominicana y así lo he hecho, de lo cual no me arrepiento”, sostuvo el antesalista de los Padres.

“Me siento enorgullecido por estar aquí y en lo adelante es poder conquistar el Clásico Mundial de Béisbol”, señaló.