Abinader cenará con la selección dominicana que irá al Clásico Mundial de Béisbol

El presidente Luis Abinader sostendrá una cena con los jugadores dominicanos que jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol.

La información fue dada por el departamento de prensa del Presidente, quien indicó que la misma será a las ocho de la noche en un hotel de la capital dominicana.

La reunión del mandatario con los 30 seleccionados a participar en el se realizará luego de Clásico Mundial de Béisboluna práctica que tendrán los jugadores en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a las cuatro de la tarde, a la cual se permitirá el acceso del público.

Se recuerda que como parte de su preparación para el evento internacional, los dominicanos jugarán dos encuentros de preparación en ese estadio ante los Tigres de Detroit. El primer enfrentamiento será el martes a las siete de la noche, mientras que el segundo será el miércoles a las tres de la tarde.

El equipo partirá hacia Miami, donde practicaron este domingo, justo después del segundo partido. La selección dominicana debutará el próximo viernes a las ocho de la noche, hora dominicana, ante Nicaragua.