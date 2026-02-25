República Dominicana nunca ha enfrentado a Japón en el Clásico Mundial

Son dos de los tres países que han ganado el Clásico Mundial de Béisbol, además de los únicos que lo han hecho de manera invicta.

Pero, extrañamente, las potencias de Japón y República Dominicana nunca se han enfrentado en este todavía novedoso certamen.

Los japoneses se coronaron en el primer clásico celebrado en 2006 en el cual participaron 16 equipos –todos por invitación- con sedes en tres países.

Los participantes fueron escogidos por ser las nacionales donde se jugaba el mejor béisbol en el mundo y proveer una representación global.

Japón (2-1) quedó segundo en el Grupo A, por detrás de Corea del Sur (3-0) y por delante de China Taipei (1-2) y China (0-3).

Las dos primeras rondas fueron en el formato de Round Robin lo que provocó que dos equipos fueran eliminados por los criterios de desempate de la diferencia de carreras.

Cuba venció a República Dominicana 3-1 mientras que Japón superó 6-0 a Corea del Sur en las semifinales. Los japoneses se coronaron con un triunfo 10-6 sobre los cubanos. Los coreanos habían llegado invictos (6-0) a las semifinales, incluyendo dos victorias sobre Japón.

Daisuke Matsuzaka, antes de su debut en MLB, logró tres victorias y el premio de MVP. El jardinero Ichiro Suzuki y el receptor Tomoya Satozaki también fueron incluidos en el equipo de estrellas.

otra vez en 2009

Japón revalidó la corona en el segundo clásico celebrado en el 2009. Tampoco se hizo clasificación y regresaron los 16 equipos del primero.

Los japoneses se fueron con 3-0 en el Grupo A sobre Corea del Sur (2-1), China (1-2) y China Taipei (0-2).

En el Grupo A, sin embargo, Corea tuvo 2-1 al igual que Japón 3-1 seguidos por Cuba (1-2) y México (0-2).

Las rondas de clasificación se definieron por el sistema de doble eliminación. Los ganadores del primer partido se enfrentaban para avanzar al partido final, los vencidos en la primera jornada chocaban con el derrotado siendo eliminado y el ganador se enfrentó al perdedor de los triunfadores del día inicial para lograr la otra plaza para el partido definitorio.

En las semifinales, Corea del Sur venció 10-2 a Venezuela mientras que Japón se impuso 9-4 a Estados Unidos para provocar una reiteración de la final de tres años antes. El resultado volvió a favorecer a los japoneses 5-3.

Matsuzaka, ya con experiencia de Grandes Ligas, volvió a lograr tres victorias y repitió con el premio de MVP. El jardinero Norichika Aoki y el pitcher Hisashi Iwakuma estuvieron en el All-Star.

En 2023, Japón ganó por tercera vez al derrotar 3-2 a Estados Unidos en el partido por el campeonato. Se convirtió en el segundo que lo obtiene en forma invicta (luego de Dominicana en 2013).

Shohei Ohtani (9 anotadas, 9.2 innings lanzados) fue el MVP, designado y pitcher del Todos Estrellas. El jardinero Masataka Yoshida también integró el All-Star. Japón ganó el grupo B con 4-0, superó 9-3 a Italia en cuartos de final y 6-5 a México en la semifinal.