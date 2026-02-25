¿Qué jugadores del roster de RD para el Clásico Mundial 2026 nunca han jugado en el país?

Por increíble que parezca, ocho jugadores del roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 nunca han jugado en la isla caribeña, eso incluye la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) y juegos de exhibición de Grandes Ligas.

Juan Soto, Manny Machado, Austin Wells, Agustín Ramírez, Dennis Santana, Luis Severino, Brayan Bello y Juan Mejía son los nombres que nunca han disputado un partido en territorio dominicano.

No obstante, los días 3 y 4 de marzo, esos jugadores serán acogidos por el sol, las luces y el ambiente caribeño del Estadio Quisqueya Juan Marichal, debido a que el combinado tricolor tendrá dos partidos de exposición frente a los Tigres de Detroit.

¿Por qué nunca han jugado en RD?

Es válido iniciar con el recordatorio de que Brayan Bello integró el roster de Medias Rojas de Boston que viajó a República Dominicana en 2024 para enfrentarse a Tampa Bay Rays en una disputa dentro del Estadio Quisqueya Juan Marichal perteneciente a los entrenamientos de primavera de ese año.

Sin embargo, el abridor derecho no tuvo participación y eso significa que por primera vez la tendrá en su tierra natal durante la antesala del Clásico Mundial 2026.

Por otro lado, los casos de Manny Machado y Juan Soto son curiosos. Ambos han mostrado interés por participar en Lidom, pero sus compromisos en Grandes Ligas han imposibilitado su presencia en los campos profesionales del país.

Dentro de la pelota invernal, Machado pertenece a los Toros del Este y Soto a los Tigres del Licey.

En ese sentido, dos integrantes de la selección tricolor para el torneo mundialista que presentan el mismo tema que los anteriormente mencionados son los receptores Agustín Ramírez y Austin Wells.

Ramírez ha expresado en varias ocasiones sus intenciones de jugar con los Gigantes del Cibao, novena a la cual pertenece en República Dominicana, a pesar de que su organización de Grandes Ligas no le ha otorgado el permiso.

Por otro lado, Wells fue seleccionado por los Leones del Escogido en el Draft de Novatos de 2021 y todavía, aún con deseos, no ha accionado en tierras dominicanas.

De igual forma, Dennis Santana, Luis Severino y Juan Mejía son los últimos tres en el listado de jugadores que nunca han disputado un encuentro en República Dominicana.

La tripleta de lanzadores vive realidades diferentes: Santana ha viajado por cinco equipos de las mayores y por dos de Lidom (Gigantes del Cibao y Leones del Escogido), pero no ha podido actuar en República Dominicana.

Severino ha tenido que superar molestias y lesiones durante su trayectoria y cuando está sano suele ser un eje importante en las rotaciones que ocupa un puesto. Pertenece a Tigres del Licey en República Dominicana.

Por su parte, Mejía es un joven que debutó en 2025 con Colorado Rockies y en un inició estaba entre el Grupo de Lanzadores Designados para la justa mundialista, pero la lesión de Edwin Uceta le abrió espacio en el roster.

En el béisbol invernal dominicano su equipo son las Estrellas Orientales.