Albert Pujols define la rotación de República Dominicana para el Clásico de Béisbol 2026

El dirigente de la selección de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Albert Pujols, anunció cómo actuará la rotación del combinado nacional durante el evento.

“Ahora mismo tenemos a Cristopher Sánchez, Luis Severino lo tenemos pautado para el juego dos, Brayan Bello será para el juego tres y Sandy Alcántara se va a enfrentar una vez más contra Venezuela”, comentó Pujols en el programa radial Mañana Deportiva, que se transmite cada día por CDN Radio 92.5 Fm.

En ese sentido, Pujols reveló que la rotación y varias ideas planteadas de cara al venidero Clásico “fueron con estrategias”.

“Esto es un torneo corto y tienes que jugar con estrategia y ver la manera de avanzar a la segunda ronda. Ninguno de estos equipos son débiles, tienes que tratar a estos equipos como que si fueran uno de los mejores”, agregó el estratega de la nación caribeña.

¿Contra quiénes se enfrentarán?

Según el calendario del torneo mundialista, el combinado tricolor tendrá su primer partido el 6 de marzo en el LoanDeport Park de Miami frente a Nicaragua y quien tiene el llamado de subirse al montículo es el zurdo Cristopher Sánchez.

El dominicano Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia.

Sánchez viene de ser el mejor abridor quisqueyano en Grandes Ligas, debido a que protagonizó una temporada impresionante de 212 ponches y 200 entradas y un tercio lanzadas con los Filis de Filadelfia. Asimismo, terminó como segundo en la votación por el premio Cy Young de la Liga Nacional.

El segundo encuentro será frente a Países Bajos el 8 de marzo y Luis Severino tiene el llamado de tirar frente al país europeo.

Luis Severino de los Atléticos.fuente externa

El nacido en Las Cañitas, Sabana de la Mar, viene de firmar un contrato de US$67 millones y tres temporadas con los Atléticos y de tener su segunda temporada consecutiva de 25 salidas o más luego de pasar cinco campañas entre molestias y lesiones que lo mantuvieron lejos de los campos de juego.

El 9 de marzo la novena caribeña celebrará su tercer compromiso al enfrentar a Israel por segundo Clásico Mundial consecutivo.

Brayan Bello es el hombre elegido por Albert Pujols para enfrentar a la escuadra asiática. El serpentinero juega con Medias Rojas de Boston y es un jugador que poco a poco encuentra su camino en Fenway Park.

Brayan Bello, de Medias Rojas Boston, .ap

En 2025 tuvo un total de 28 salidas donde posteó una efectividad de 3.35, un Fildeo Independiente de la Defensa de 4.19 y un WHIP de 1.24.

El cuarto asignado para subirse a la lomita es Sandy Alcántara, el pitcher derecho que juega para Miami Marlins y contará con el deber de tener un mano a mano contra Venezuela el 11 de marzo, un viejo conocido para él.

Sandy Alcántara de Miami Marlins.ap

Alcántara tuvo un 2025 que se dividió en una mala primera mitad y en una buena segunda mitad. En la primera dejó una efectividad de 7.22 y en la segunda una de 3.33.

Además, ponchó la misma cantidad en las dos divisiones de la temporada (71), pero con menos aperturas, 18 en la primera y 13 en la segunda.