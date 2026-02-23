Nelson Cruz confirma que el equipo de RD entrenará el lunes 2 de marzo en el Estadio Quisqueya

El equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol realizará un entrenamiento este lunes 2 de marzo pasadas las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

La información la ofreció al Listín Diario Nelson Cruz, gerente general del seleccionado quisqueyano, quien informó que se trabaja en lo relacionado a lo que será la logística que se tomará para este acontecimiento, el cual es esperado con ansias por los dominicanos amantes del béisbol.

Cruz, quien al momento de conversar con Listín Diario estaba a la espera de un vuelo que lo conducirá a los campos de entrenamientos en Arizona, informó que entre los aspectos que se trabajan están la cantidad de fanáticos que serían permitidos de acceder al parque para presenciar la prácticas y de si las mismas tendrían un costo. En esta última parte de cobrarse sería un monto módico.

“Se estudia y analiza que entre 2 o 3 mil fanáticos pudieran permitirse presenciar los entrenamientos del plantel dominicano, pero esta información de manera oficial pudiera ser ofrecida entre martes y miércoles”, sostuvo el exjugador de Grandes Ligas.

También se labora en el costo que se pudiera cobrar a quienes asistan a presenciar las prácticas.

Que se recuerde solo en el 2009 se abrieron unos entrenamientos en el país del seleccionado nacional de béisbol, pero los mismos apenas permanecieron un par de días.

Iniciativa de Gregory Soto

En su conversatorio con este rotativo, el gerente expresó que la iniciativa para que la selección dominicana al menos tenga una práctica en suelo dominicano surgió de Gregory Soto, el lanzador relevista que este año militará con los Piratas de Pittsburgh.

“Él, Soto, la llevó sobre la mesa y varios otros peloteros la vieron como muy positiva, fue ponderada y hubo un consenso de que sí”, sostuvo Cruz.

Recordó que estos jugadores tienen todo tipo de familiares y amigos que anhelan observarlos al menos entrenar y esta representa una gran oportunidad para que así suceda.

Algunos jugadores como Juan Soto, Manny Machado, Austin Wells, Agustín Ramírez, Abner Uribe, Sandy Alcántara, Cristopher Sánchez, Brian Bello entre otros nunca han tirado una pelota en el béisbol dominicano.

En esta ocasión si lo harán cuando la selección dominicana que asista al Clásico Mundial actué en dos partidos de exhibición versus los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el estadio Quisqueya.

Esta última parte será un momento histórico, pues nunca un plantel dominicano que asista al Clásico ha efectuado un encuentro en suelo dominicano.