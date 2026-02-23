Los lanzadores designados en el Clásico Mundial, ¿quiénes son los de RD y cuándo pueden entrar?

Luis Castillo, Yohan Ramírez, Yerry De Los Santos, Yaramil Hiraldo y Joel Peguero conforman el quinteto de pitchers de República Dominicana que componen el Grupo de Lanzadores Designados (DPP, por sus siglas en inglés) para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El Grupo de Lanzadores Designados es una oportunidad para las 20 federaciones que estarán en la próxima justa mundialista de poder colocar hasta seis serpentineros en el listado como posibles reemplazos para después de la fase de grupos.

Según un artículo de Major League Baseball, los conjuntos tendrán la oportunidad de cambiar hasta cuatro lanzadores luego de la primera ronda (fase de grupos) y posteriormente dos a partir de los cuartos de final.

En el caso de la nación tricolor ocurre algo curioso, debido a que los cinco inscritos son derechos.

Esos cinco lanzadores tienen una sola misión: aprovechar la oportunidad si les toca subirse al montículo durante el torneo.

¿Quiénes son?

Luis Castillo es el que posee más experiencia en las Grandes Ligas de todos y el único abridor del listado del combinado rojo, azul y blanco.

En la campaña de 2025 con Seattle Mariners tuvo un total de 32 aperturas donde ponchó a 162 bateadores, posteó una efectividad de 3.54 y un Fildeo Independiente de la Defensa de 3.88.

Dos cosas a detallar son la disminución en su porcentaje de ponches (K%), en 2024 colocó uno de 24.3 %, pero en 2025 uno de 21.7 % y los contactos por encima de 95 millas sobre sus lanzamientos (46.4 %).

Las posibilidades de ver a Castillo después de la primera ronda son altas, todo dependerá de la estrategia que llevará a cabo Pujols y su staff de coaches.

Yohan Ramírez ha estado presente en las mayores desde el año 2020 y ha vestido la camiseta de ocho escuadras del máximo nivel.

La última casaca que portó fue la de los Piratas de Pittsburgh y apareció en 24 partidos donde tuvo un promedio de bateo en contra de .246 y presentó una efectividad de 5.40.

Además, ponchó a 45 bateadores y permitió 25 carreras limpias.

Otro del listado es Yerry De Los Santos, un relevista que tuvo presencia en 25 encuentros de la campaña 2025 con los Yankees de New York y llevó a los contrarios a dirigir un 56.1 % de sus contactos a rodados.

Por su parte, ponchó a 28 bateadores y otorgó 17 bases por bolas en 35 entradas y un tercio lanzadas.

Después de un largo trayecto entre ligas menores, ligas independientes y ligas invernales, Yaramil Hiraldo debutó en Grandes Ligas en 2025 con Baltimore Orioles y ahora podría tener la oportunidad de representar a su país en el evento mundialista.

Ponchó a 21 bateadores en 19 entradas y dos tercios lanzadas; asimismo, permitió diez carreras limpias y dejó una efectividad de 4.58.

Joel Peguero estuvo diez años en ligas menores antes de aterrizar en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. Apenas actuó en 17 partidos, pero dejó una efectividad de 2.82 y alcanzó velocidades de hasta 99.9 millas por hora en su recta de cuatro costuras.

Juan Mejía era otro caso de los lanzadores dominicanos designados; sin embargo, la baja de Edwin Uceta le abrió un espacio en el roster principal.

Mejía tuvo la oportunidad de estar presente en 55 partidos con Colorado Rockies, donde ponchó a 68 bateadores y estableció una efectividad de 3.96.

