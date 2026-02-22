El Clásico Mundial de Béisbol y República Dominicana mantienen una relación de altas y bajas.

El vínculo inició en 2006 y desde ese año los quisqueyanos han disputado 27 partidos en la justa mundialista con un saldo que ha dejado un campeonato, alegrías y tristezas.

De esos encuentros existen 10 que impactaron y aún se mantienen en la memoria de los distintos dominicanos que siguen el deporte de los guantes, los bates y las pelotas.

¿Cuáles se podrían considerar los 10 juegos más impactantes de República Dominicana en el Clásico Mundial? ¡Es momento de averiguarlo!

1)- Un recuerdo para toda la vida

El 19 de marzo de 2013 aconteció uno de los hechos deportivos más importante para el deporte quisqueyano. República Dominicana ganó tres carreras por cero sobre Puerto Rico en el Oracle Park de San Francisco y atrapó su primer título mundial frente a más de 30,000 personas.

Una salida emocionante por parte de Samuel Deduno y batazos oportunos de Erick Aybar y Edwin Encarnación fueron los protagonistas de aquel inolvidable día.

El telón fue colgado por Fernando Rodney, que apuntó al cielo de la ciudad de California luego de ponchar a Luis Figueroa para mostrar su sello característico: la flecha.

Después del partido, los jugadores dominicanos y puertorriqueños se abrazaron y protagonizaron un instante inolvidable.

2) - La flor del campeón

En la segunda ronda de la edición de 2013 ocurrió el primer partido entre República Dominicana y Estados Unidos en una justa mundialista.

El encuentro fue celebrado en el LoanDepot Park de Miami y no decepcionó. Estados Unidos tomó la ventaja en la primera entrada, pero Hanley Ramírez lo igualó en la parte alta del segundo inning con un jonrón solitario.

Las carreras volvieron a estar presentes en el noveno episodio con un Erick Aybar que tomó un turno impresionante, conectó un hit y celebró frente a un público ensordecedor.

Posteriormente, Aybar se robó la segunda base y fue llevado al plato por un imparable de José Reyes que estableció el marcador final (3-1).

3) - Un jonrón que quedó en la historia

El segundo enfrentamiento, que ocurrió en 2017, fue mejor que el primero. Se llevó a cabo en el mismo inmueble que el de 2013 y tuvo dos particularidades: la remontada del combinado tricolor y el jonrón remolcador de tres carreras de Nelson Cruz que selló la mencionada victoria.

En la parte baja de la sexta entrada los norteamericanos estaban delante cinco carreras por cero; no obstante, un vuela cercas de Manny Machado cambió el curso del encuentro y abrió las puertas para una escuadra que consiguió la victoria siete carreras por cinco sobre el equipo de las barras y las estrellas.

4) - Una remontada inolvidable

El sello de los dominicanos en 2013 fue revocar marcadores contrarios; incluso, una de esas remontadas recordadas fue esa frente a Italia mientras transcurría la tarde en Miami.

Los europeos tuvieron la delantera cuatro por cero en un momento del juego; sin embargo, Robinson Canó, José Reyes, Edwin Encarnación y Nelson Cruz se negaron a dar por perdido el partido y fueron ejes ofensivos importantes en lo que sería la primera victoria (5-4) de RD en la segunda ronda del evento de ese año.

5) - Un digno rival

David contra Goliath. El novato contra el campeón. República Dominicana contra Colombia en el WBC 2017 fue una paleta de emociones que alimentó a cientos de fanáticos presentes.

¿El momento más recordado de esa disputa? Tres a tres en la parte baja de la novena, corredores en primera y tercera base para Colombia, dos outs y al bate estaba Reynaldo Rodríguez.

Línea sólida al jardín izquierdo por parte de Rodríguez que José Bautista esperó y atrapó. Bautista realizó un tiró al pentágono debido a que Óscar Mercado, que corría en tercera, decidió intentar anotar desde la mencionada almohadilla.

El disparó llegó a tiempo y Mercado fue retirado por la vía 7-2 en una jugada que provocó la ira de los sudamericanos y la alegría de los caribeños.

El partido se mantuvo empate hasta el episodio número once, entrada donde República Dominicana realizó un rally de cinco carreras que los ayudó a ganar el encuentro siete carreras por tres.

6) - El momento más bajo

“¡Ellos lo hicieron, ellos ganaron, los Países Bajos irán a Miami!”, expresó la voz emocionada del narrador Rich Waltz mientras comentaba la victoria de los Países Bajos sobre República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009.

Escándalos, errores y una paupérrima actuación fue parte de esa novena que solo jugó tres veces en el torneo mundialista de 2009 y recibió dos derrotas por parte de los neerlandeses.

Las únicas dos cosas rescatables del evento para los de República Dominicana fue la vuelta a los dogouts de Felipe Alou y los diez ponches de Ubaldo Jiménez en ese partido decisivo frente a Holanda celebrado en el Hiram Bithorn de Puerto Rico.

7) - La venganza

Cuatro años después de aquella derrota inolvidable, República Dominicana volvió a enfrentarse a Países Bajos en un partido de vida o muerte.

Ese encuentro fue con la intención de buscar avanzar de ronda, pero esta vez con algo más importante: asegurar un pase a la final de la justa de ese año.

El partido culminó cuatro carreras por una y los caribeños lograron consumar el pase a la final y su “venganza”, o algo parecido, bajo el frío que azotaba aquella noche en San Francisco.

8) – La primera vez de dos grandes

En 2006 nació el Clásico Mundial de Béisbol y en esa misma edición dos colosos se enfrentaron en dos ocasiones, la primera en la segunda ronda y la segunda en la semifinal del evento.

No obstante, ese primer partido en la segunda ronda es un recuerdo dulce para el pueblo dominicano, y más cuando se piensa en aquel bambinazo de David Ortiz que depositó la pelota fuera del Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

República Dominicana logró quedarse con el encuentro al ganar siete carreras por tres. Empero, durante las semifinales no contaron con la misma suerte y cayeron derrotados tres carreras por una.

9) – Debut soñado

¿Contra quién fue el primer partido de República Dominicana en el Clásico Mundial? Venezuela... El país que es uno de los máximos rivales de los quisqueyanos dentro del béisbol.

La presentación fue llevada a cabo en Lake Buena Vista, Miami, y contó con la presencia de parciales caribeños que ondeaban la bandera tricolor con orgullo.

El encuentro culminó once carreras por cinco a favor de los azules, rojos y blancos que observaron cómo su ofensiva brilló en su introducción dentro del torneo mundialista.

Por cierto, la alineación tricolor contó con Albert Pujols, Miguel Tejada, David Ortiz, Alfonso Soriano, Moisés Alou y otras estrellas.

10) - Golpe de realidad

En la justa de 2023, República Dominicana tenía aspiraciones por los cielos. El plan parecía claro: dejar atrás a Puerto Rico o Venezuela y llegar a la siguiente fase para mantener el sueño de poder ser campeón intacto.

Los dos enfrentamientos terminaron en derrotas para los dominicanos, pero el partido frente a Puerto Rico fue impactante porque los boricuas eliminaron a los dominicanos y se convirtieron en verdugos de las aspiraciones quisqueyanas.

El encuentro terminó cinco carreras por dos con un ponche de Edwin Díaz sobre Teoscar Hernández, uno que evocó aquel de 2017 cuando el mismo lanzador dejó petrificado a Jean Segura.