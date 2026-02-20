República Dominicana es número 3 como probable campeón en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol comienza el miércoles 4 de marzo a las 10:00, hora del Este con un partido entre Australia y China Taipéi. Dará inicio a dos semanas de locura absoluta, con los mejores jugadores de béisbol del planeta, altamente motivados por el patriotismo, el orgullo y la competitividad, enfrentándose en un torneo de alto riesgo.

Este Clásico ofrecerá una intensidad extrema, en una época del año en la que estamos acostumbrados a ver a jugadores de ligas menores con números como el 97 dando vueltas por los jardines en la séptima entrada de los partidos en Dunedin, Florida. (Y eso tampoco tiene nada de malo). Es el Clásico Mundial de Béisbol. Es más divertido y más rápido.

¿Pero quién ganará? Tres equipos han ganado el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) en el pasado: Japón (tres veces), Estados Unidos y República Dominicana. Dos empleados de MLB.com, Will Leitch y el experto local en el CMB, Michael Clair, se reunieron y seleccionaron a cada uno de los 20 equipos de este año, según su probabilidad de ganar el título. Dejamos ir a Will primero porque Michael es más inteligente que él y Will necesita toda la ventaja posible.

1) Estados Unidos Estados Unidos estaba repleto de estrellas hace tres años, como era de esperar, pero creo que hemos olvidado lo inestable que era ese cuerpo de lanzadores. Cuatro lanzadores abrieron con el equipo estadounidense ese año: Merrill Kelly, Nick Martínez, Lance Lynn y Adam Wainwright. Dos de esos lanzadores se han retirado, y los otros dos, bueno, no serán confundidos con Paul Skenes.

Esta vez, el verdadero Paul Skenes está en la plantilla, y puede que ni siquiera sea el as del equipo. Eso se debe a que Tarik Skubal también lo es, lo que significa que el Equipo de EE. UU. ahora cuenta con los dos mejores lanzadores del mundo, junto con una alineación que incluye a Aaron Judge, Cal Raleigh, Bobby Witt Jr., Bryce Harper, Kyle Schwarber, Alex Bregman, Will Smith y Gunnar Henderson. El bateo probablemente sea mejor que hace tres años. El pitcheo es MUCHO, MUCHO, MUCHO, MUCHO mejor. Son la primera opción obvia, ¿no?

2) Japón

El equipo puede ser un poco más débil en teoría que cuando lo ganó todo en 2023, pero hasta que alguien derrote a los tricampeones del Clásico Mundial de Béisbol y actuales medallistas de oro olímpicos, son el equipo a vencer.

Incluso con Shohei Ohtani planeando solo batear, la dupla de Yoshinobu Yamamoto con el ganador del Premio Sawamura 2025, Hiromi Itoh, hace que la rotación de los Samuráis sea más amenazante que nunca. La alineación ahora cuenta con dos nuevos jugadores de Grandes Ligas, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, que se unen a Seiya Suzuki, quien se perdió la temporada anterior por lesión.

3) República Dominicana

Durante la mayor parte de la pretemporada, parecía que Albert Pujols —¡Albert Pujols!— iba a conseguir uno de los puestos vacantes de mánager de la MLB. No fue así para él —al menos no todavía—, pero pocas mejores maneras de pulir ese currículum que liderando a República Dominicana a un título del Clásico Mundial de Béisbol. (También es extraño pensar que Pujols tuviera que siquiera armar un currículum, y mucho menos pulirlo).

El equipo dominicano para el Clásico Mundial comparado con los temibles Yankees de 1927 Lea también

El Clásico Mundial de Béisbol de 2023 fue una gran decepción para los dominicanos, ya que ni siquiera superaron la fase de grupos. Sin embargo, esta vez, los grandes nombres han salido a jugar, desde Vladimir Guerrero Jr. hasta Manny Machado, Ketel Marte, Junior Caminero y un outfield de los más destacados: Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez. (Además, ¿crees que alguien puede convencer a Albert de que se lance un par de swings él mismo?). Esta es una alineación que puede aplastarte, y República Dominicana parece tener un camino más fácil para superar la fase de grupos que en 2023.

4. Venezuela

Un grand slam de Trea Turner para el equipo estadounidense en 2023 fue lo único que impidió que Venezuela alcanzara las semifinales por primera vez desde 2009, y el equipo luce aún más fuerte esta vez. Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Salvador Pérez forman una alineación intermedia de lo más temible que se puede encontrar en el torneo, pero son lanzadores como Ranger Suárez y el cerrador Daniel Palencia los que hacen que Venezuela luzca más peligrosa que nunca.

La pérdida de Pablo López, quien parece necesitar una cirugía Tommy John.

5): Puerto Rico

Oye, mira, elegí otro equipo que tiene a una leyenda de los Cardenales como mánager. ¿Quién lo hubiera imaginado? Es una lástima que al equipo de Yadier Molina le falten algunas de sus estrellas más importantes, pero sí tienen a Nolan Arenado ( quien jugó para la selección estadounidense ), Edwin Díaz, Seth Lugo y Willi Castro, entre otros, y están en una posición bastante indulgente. También tienen un sólido historial en el Clásico Mundial de Béisbol, y, ya sabes, con Bad Bunny y todo eso, toda la isla está de moda. Hay mucho orgullo aquí, sobre todo con Molina al mando. Apuesto a que son mucho más difíciles de vencer de lo que todos creen.