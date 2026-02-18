"Este es el mejor equipo que RD ha llevado al Clásico Mundial", asegura Edwin Encarnación

El béisbol dominicano ha llevado históricamente equipos de alto calibre al Clásico Mundial de Béisbol. En prácticamente cada edición del torneo, República Dominicana ha sido señalada como una de las principales favoritas a levantar la corona.

Sin embargo, en la antesala del Clásico de este año, ha tomado fuerza la percepción de que el conjunto actual podría ser el mejor que el país ha presentado en la historia del evento.

Esa apreciación fue confirmada por uno de los protagonistas de la única corona dominicana, Edwin Encarnación, quien aseguró que el plantel de este año supera, en talento y profundidad, a cualquier otro que haya vestido el uniforme tricolor.

Encarnación, quien formó parte del equipo campeón invicto de 2013, sostuvo que el balance del roster dominicano es su mayor fortaleza.

“Este es el mejor equipo a nivel de talento que yo he visto. Si tú lo ves nombre por nombre, posición por posición, esos muchachos son de los mejores en su posición en Grandes Ligas. Es un equipo que tiene velocidad, tiene poder, tiene defensa, e incluso los que están en la banca también son estrellas en sus equipos”, expresó en una entrevista para el Listín Diario.

El exjugador resaltó que, aunque el equipo de 2013 fue campeón de manera invicta, la profundidad actual es mayor.

“En aquel año teníamos un gran grupo, pero ahora hay más alternativas. Tú miras el pitcheo y los abridores son todos estelares de Grandes Ligas. El bullpen también es muy compacto, con brazos que tiran duro, con velocidad, que es lo que se necesita en torneos cortos como este”, explicó Encarnación.

Encarnación también estableció un paralelismo emocional entre este Clásico y el de 2013. Recordó que la eliminación temprana de Dominicana en 2009, a manos de Países Bajos, fue utilizada como combustible emocional para conquistar el título cuatro años después.

A su juicio, la eliminación en primera ronda del Clásico de 2023 puede cumplir ese mismo rol motivacional.

“En el 13, en la primera reunión que hicimos, todos hablamos, todos lloramos y nos recordamos de esa derrota del 2009. Cada vez que nos veíamos abajo en un juego, pensábamos en eso y nos devolvía el ánimo. Yo siento que estos muchachos pueden usar lo del 2023 de la misma manera”, afirmó.

A nivel personal, Encarnación guarda recuerdos imborrables del torneo. Rememoró su debut en 2013 frente a Venezuela, cuando sintió unos nervios que no compara con nada.

“Representar a tu país por primera vez es algo increíble, algo que no se puede describir”, confesó.

Sin embargo, su momento cumbre llegó en la final ante Puerto Rico, cuando conectó el batazo que impulsó las primeras dos carreras del triunfo 3-0.

“Ese fue el mejor batazo de mi carrera”, aseguró.

El exjugador también recordó el ambiente espiritual y de unión que caracterizó aquel equipo, mencionando las reuniones de fe lideradas por jugadores como Santiago Casilla, Samuel Deduno y Wellington Castillo, así como el liderazgo del dirigente Tony Peña.

“Tony era un líder que todos respetábamos. Escuchaba a los jugadores y siempre hacía el movimiento correcto en el momento indicado”, concluyó Encarnación.