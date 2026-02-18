El equipo dominicano para el Clásico Mundial comparado con los temibles Yankees de 1927

Los tiempos son diferentes, pero las alineaciones son semejantes y repletas de poder ofensivo por donde quiera que se observen.

Esto es lo que ocurre con la que exhibirá República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, que será tan temida como la que hace casi un siglo mostraron los Yankees de Nueva York (1927), club que por su estamina lo apodaban The Murderers Rows (La Fila de Asesinos).

Cuando los quisqueyanos salgan al terreno el día 6 de marzo frente a Nicaragua, talentos del status de Juan Soto, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis Jr, Manny Machado, Julio Rodríguez, Ketel Marte, Junior Caminero, Geraldo Perdomo encabezarán un plantel dominicano con la capacidad de establecer el terror a cualquiera de los oponentes.

Una alineación sin lagunas que en el 2025 se combinó para disparar 264 jonrones, de inmediato hace recordar a unos mulos, que con Babe Ruth y Lou Gehrig a la vanguardia en la ofensiva conquistaron 110 victorias con la cual establecieron nueva marca en Grandes Ligas, barriendo luego 4-0 a los Piratas y ceñirse la Serie Mundial, en ese momento apenas su segunda.

Babe Ruth ha sido uno de los mejores bateadores en la historia del Béisbol.Fuente externa

Talento ofensivo por doquier exhibirán los dominicanos, cuyo grupo de atacantes se combina màs de dos docenas de Todos Estrellas y del 1 al 9 bate las “lagunas” son ínfimas, por no decir que no existen.

Mientras los dominicanos tienen a Caminero (45 jonrones), Soto, 43; Rodríguez, 32; Marte 28; Machado, 27; Tatis Jr 27. Los Yankees del 27 tuvieron a Ruth, quien estableció marca de vuelacercas con 60; Gehrig produjo 47; Al menos 5 Yankees superaron el centenar de empujadas, los quisqueyanos tendrán a seis que lo alcanzaron en la jornada pasada.

Cinco de los miembros de los neuyorquinos superaron los .300 de average. En estos tiempos la importancia para este registro no es tan como antes.

Los quisqueyanos del 2023 no pudieron batear con autoridad, a pesar de tener un magnífico plantel, pero esta vez las cosas deben ser diferente con slugger de status de Vladdy y Tatis Jr, Caminero, quienes no estuvieron, un Ketel Marte mas depurado y quien jugará más, además de Perdomo, su compañero en los D- Backs, quien fue tercero en la carrera por el MVP, tras sus 20 vuelacercas y 100 empujadas.

Habrá que esperar la apertura del Clásico para determinar que tanta es la estamina que mostrarán los dominicanos en la sexta versión de este evento.

Bello miembro clave

También como Estados Unidos, Dominicana cuenta con el pitcheo necesario, con Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara al frente de la rotación. Sin embargo, hasta dónde lleguen podría depender de Brayan Bello, de los Medias Rojas, quien viene de su mejor campaña, con efectividad de 3.35 en 166 2/3 entradas, la mejor marca de su carrera.

Bello registró una efectividad por debajo de 3.00 todos los meses de junio a agosto.