¿Cómo le ha ido a RD contra Estados Unidos en el Clásico Mundial?

En tres ocasiones se han enfrentado los equipos de República Dominicana y Estados Unidos en los clásicos mundiales de béisbol y en dos de ellas la victoria ha quedado del lado de la patria fundada por Juan Pablo Duarte.

Se vieron por primera vez en la segunda ronda del 2013 cuando los dominicanos se alzaron con el triunfo y más adelante se coronaron campeones invictos.

El 14 de marzo de 2013 en partido de la segunda ronda, Erick Aybar entró como emergente en la novena entrada e impulsó la carrera decisiva para vencer por 3-1 a los estadounidenses y avanzar a las semifinales del torneo.

José Reyes agregó un sencillo que produjo la tercera raya. Nelson Cruz abrió la novena con un doble ante el taponero Craig Kimbrel y anotó con el batazo de Aybar.

El partido fue un clásico duelo monticular hasta que Kimbrel se desmoronó en la novena. Cruz lo recibió con doblete, Carlos Santana fue out con rola al cuadro que permitió al corredor avanzar, y Aybar bateó por Ricardo Nanita para remolcar al toletero de los Rangers de Texas. Kimbrel abanicó a Alejandro De Aza, pero Aybar se robó segunda y Reyes empalmó una línea al derecho que redondeó el resultado.

Fernando Rodney lanzó la novena y consiguió su cuarto rescate del torneo, para desatar un carnaval en las gradas y luego en los alrededores del Marlins Park en la Pequeña Habana, una de las zonas de mayor concentración de dominicanos en Miami.

en el 2017

El 11 de marzo del 2017 en partido del Grupo C también en el Marlins Park y ante 37,446 espectadores –asistencia que estableció un récord para ese estadio-, los dominicanos se impusieron con pizarra de 7-5.

Dominicana perdía 5-0 en la sexta entrada; Nelson Cruz conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada para completar la remontada ante el relevista Andrew Miller.

Estados Unidos logró la revancha en el partido de eliminación directa en la segunda ronda en el Petko Park de San Diego.

Un cuadrangular de dos carreras de Giancarlo Stanton y una espectacular atrapada del jardinero central Adam Jones, que le robó un vuelacercas a Manny Machado fueron los puntos más importantes en el desafío que fue celebrado el 18 de marzo y terminó con pizarra de 6-3.

En esta oportunidad, dominicanos y estadounidenses podrían chocar de nuevo, pero en las instancias finales del certamen.

El choque podría suceder tanto en semifinales como en el partido por el campeonato dependiendo de los cruces.