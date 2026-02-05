¡Ahora sí, oficial! El roster definitivo de RD para el Clásico Mundial de Béisbol

Por fin el anhelado roster del Clásico Mundial de Béisbol salió de manera oficial, poniendo fin a las especulaciones, rumores y dudas en torno a los jugadores que vestirán la franela de la República Dominicana en la próxima edición del torneo.

La propia MLB, durante un programa especial, dio a conocer la lista definitiva, una selección que desde ya ilusiona a la fanaticada por la calidad y profundidad.

El equipo dominicano llega al Clásico con un roster compuesto en un 99.9 % por jugadores activos de las Grandes Ligas, lo que reafirma el poderío histórico del país en el béisbol internacional.

La única excepción es el lanzador Albert Abreu, quien no pertenece actualmente a un roster de MLB, -aunque sí ha jugado en Grandes Ligas- pero fue incluido por su buen momento en Lidom, y su versatilidad de abrir y relevar.

El resto de la nómina está integrada por peloteros con experiencia en la Gran Carpa, varios de ellos figuras consolidadas y otros jóvenes en plena proyección.

Receptoría

A pocos días de oficializarse el roster, el receptor Yainer Díaz quedó fuera de la selección, y en su lugar fue incluido Agustín Ramírez. Díaz salió del equipo luego de ganar su caso de arbitraje salarial frente a los Astros de Houston, luego el seguro no le cubrió para participar en el Clásico, obligando a la gerencia a realizar el cambio de última hora.

Infield

En el cuadro interior, Dominicana, con nombres como Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Carlos Santana, Amed Rosario, Manny Machado, Jeremy Peña, Junior Caminero y Geraldo Perdomo. Esta profundidad le permite al dirigente Albert Pujols, mover las piezas según el rival y la situación de juego, una ventaja clave en torneos cortos como el Clásico.

Jardines

Los jardines no se quedan atrás y exhiben poder, velocidad y defensa de alto nivel. Figuras como Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz y Johan Rojas conforman un grupo temible, con capacidad para cambiar un partido con un solo swing, o, en el caso de Rojas, salir a correr o jugar defensa en las entradas finales.

Pitcheo

En el pitcheo, el roster combina abridores que viven buen momento en Grandes Ligas y brazos de poder en el bullpen.

Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino componen la rotación.

El bullpen tendrá a Abner Uribe, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Gregory Soto, Dennis Santana, Elvis Alvarado, Edwin Uceta, Wandy Peralta, Huascar Brazobán y Abreu.

Con el roster ya definido, la República Dominicana se enfoca ahora en la preparación final, con la mira puesta en recuperar la corona mundial, que no gana desde hace 13 años.